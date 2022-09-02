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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты ночью обстреляли Харьков – мэр

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Российские захватчики ударили по Холодногорскому району города
Российские захватчики ударили по Холодногорскому району города
Фото: Игорь Терехов / Telegram

Российские оккупанты минувшей ночью обстреляли Харьков. Об этом 2 сентября в Telegrаm сообщил мэр города Игорь Терехов.

"Ночью был прилет в Холодногорский район города. Предварительно без жертв, пострадали четыре автомобиля", – написал городской голова.

Он отметил, что с утра спасатели будут проверять территорию, прилегающую к месту прилета.

Позже Терехов уточнил, что, по данным полиции, удар был нанесен ракетой С-300. Повреждения также получили два инфраструктурных объекта.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они практически ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области.

По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона.

20 июня президент заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.

Теги: Россия, Украина, Харьков, Игорь Терехов, обстрелы, война России против Украины, российские оккупанты
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