Изюмский лес на временно оккупированной территории Харьковской области полностью сгорел – ГСЧС

Торяник: Мы понимаем из информации со спутников, что Изюмского леса нет, он сгорел Скриншот: Суспільне Харків / YouTube

"Возгорание в лесу или в экосистеме близко к зоне боевых действий – там в результате обстрелов горит трава – такое часто бывает. Но чаще всего нас туда военные не пускают, то есть оно горит. Изюмский лес – он в зоне оккупации – очень сильно горел. Мы брали информацию со спутников, тепловое излучение, которое фиксируется спутниками. И мы понимаем, что у нас нет возможности туда выехать, посмотреть, проверить, но мы понимаем из информации со спутников, что Изюмского леса нет, он сгорел", – сказал он.

По словам Торяника, оккупационные власти не пытались тушить пожары, но на оккупированных территориях продолжают работать 13 подразделений ГСЧС.

"Наши парни там дежурят, они выезжают на пожары, спасают людей, тушат пожары. Они выполняют свои функции и обязательства", – сказал он, отметив, что возможность выехать на подконтрольную украинскому правительству территорию у спасателей была.

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