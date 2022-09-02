В Сумской области в результате обстрела россиян начался лесной пожар – ОВА

Лес горит с 11 утра, сообщили в ОВА Фото: Дмитро Живицький / Сумська ОВА / Telegram

Об этом глава Сумской областной государственной военной администрации Сергей Живицкий сообщил в Telegram.

По его словам, оккупанты открыли огонь по приграничной общине после 10.00, обстрел вели из ствольной артиллерии и минометов, всего было 35 прилетов.

Лес горит уже несколько часов. "Лесной пожар в Краснопольской общине в результате российских обстрелов продолжается с 11 утра", – сообщал Живицкий в 14.48 и публиковал фото, на которых видно масштаб возгорания.