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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Сумской области в результате обстрела россиян начался лесной пожар – ОВА

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Лес горит с 11 утра, сообщили в ОВА
Лес горит с 11 утра, сообщили в ОВА
Фото: Дмитро Живицький / Сумська ОВА / Telegram

2 сентября в Краснопольской общине Сумской области в результате обстрела российских оккупационных войск начался лесной пожар.

Об этом глава Сумской областной государственной военной администрации Сергей Живицкий сообщил в Telegram. 

По его словам, оккупанты открыли огонь по приграничной общине после 10.00, обстрел вели из ствольной артиллерии и минометов, всего было 35 прилетов. 

Лес горит уже несколько часов. "Лесной пожар в Краснопольской общине в результате российских обстрелов продолжается с 11 утра", – сообщал Живицкий в 14.48 и публиковал фото, на которых видно масштаб возгорания. 

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Сумской области была оккупирована.

В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают Сумскую область с российской территории.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: пожар, Сумская область, лесные пожары, артиллерия, обстрелы, лес, миномет, Краснополье
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