В Сумской области в результате обстрела россиян начался лесной пожар – ОВА

Об этом глава Сумской областной государственной военной администрации Сергей Живицкий сообщил в Telegram.
По его словам, оккупанты открыли огонь по приграничной общине после 10.00, обстрел вели из ствольной артиллерии и минометов, всего было 35 прилетов.
Лес горит уже несколько часов. "Лесной пожар в Краснопольской общине в результате российских обстрелов продолжается с 11 утра", – сообщал Живицкий в 14.48 и публиковал фото, на которых видно масштаб возгорания.
После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Сумской области была оккупирована.
В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают Сумскую область с российской территории.