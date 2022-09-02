"Семь обстрелов, более 100 прилетов". Оккупанты 1 сентября ударили по пяти общинам Сумской области

1 сентября в Сумской области зафиксировано более 100 прилетов с территории РФ, отметил Живицкий Фото: ДПСУ | Держприкордонслужба / Telegram (архив)

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.

"Россияне совершили семь обстрелов пяти общин области – Краснопольской, Новослободской, Зноб-Новгородской, Эсманской и Кириковской. Зафиксировано более 100 прилетов. Били из ствольной артиллерии, минометов и РСЗО. К счастью, без жертв. Но есть разрушения", – написал руководитель ОВА.

Так, в результате обстрела Краснопольской общины повреждены два автомобиля, гараж и жилой дом в селе Майское, отметил Живицкий.

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