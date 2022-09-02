"Семь обстрелов, более 100 прилетов". Оккупанты 1 сентября ударили по пяти общинам Сумской области

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.
"Россияне совершили семь обстрелов пяти общин области – Краснопольской, Новослободской, Зноб-Новгородской, Эсманской и Кириковской. Зафиксировано более 100 прилетов. Били из ствольной артиллерии, минометов и РСЗО. К счастью, без жертв. Но есть разрушения", – написал руководитель ОВА.
Так, в результате обстрела Краснопольской общины повреждены два автомобиля, гараж и жилой дом в селе Майское, отметил Живицкий.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Сумской области была оккупирована.
В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают Сумскую область с российской территории.