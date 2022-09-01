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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты в очередной раз обстреляли приграничье Сумской области, из РФ прилетело более полусотни мин и снарядов – ОВА

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Российские военные обстреляли территорию Сумской области из минометов и ствольной артиллерии, отметил Живицкий
Российские военные обстреляли территорию Сумской области из минометов и ствольной артиллерии, отметил Живицкий
Фото: Дмитро Живицький / Facebook (архив)

Российский оккупационные войска в последний день лета обстреляли три приграничные с РФ общины в Сумской области – Белопольскую, Шалыгинскую и Краснопольскую.

Об этом 31 августа в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.

По его словам, со стороны РФ прилетело более полусотни мин и снарядов.

"После 15.00 в Белопольской общине начался минометный обстрел, 28 приходов. В то же время россияне восемь мин выпустили по Шалыгинской общине, – написал Живицкий. – В 18.00 в Краснопольской общине был обстрел из ствольной артиллерии, 15 прилетов".

В результате обстрелов оккупантами области обошлось без жертв и разрушений, резюмировал глава Сумской ОВА.

https://www.facebook.com/Zhyvytskyy/posts/pfbid0kXBRqyoD1NG3BduwWGMi5tVPFFBFPtfVEH6muCskPfwhQZwwnsUXhFDUD9Grttrfl

Накануне, 30 августа, российские военные ракетами с самолета обстреляли две общины в Сумской области.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Сумской области была оккупирована.

В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают Сумскую область с российской территории.

Теги: Россия, Украина, Сумская область, артиллерия, обстрелы, война России против Украины, Сумская ОГА, разрушения, миномет, Дмитрий Живицкий, российские военные, российские оккупанты, Краснополье
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