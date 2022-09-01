Оккупанты в очередной раз обстреляли приграничье Сумской области, из РФ прилетело более полусотни мин и снарядов – ОВА

Российские военные обстреляли территорию Сумской области из минометов и ствольной артиллерии, отметил Живицкий Фото: Дмитро Живицький / Facebook (архив)

Об этом 31 августа в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.

По его словам, со стороны РФ прилетело более полусотни мин и снарядов.

"После 15.00 в Белопольской общине начался минометный обстрел, 28 приходов. В то же время россияне восемь мин выпустили по Шалыгинской общине, – написал Живицкий. – В 18.00 в Краснопольской общине был обстрел из ствольной артиллерии, 15 прилетов".

В результате обстрелов оккупантами области обошлось без жертв и разрушений, резюмировал глава Сумской ОВА.

Накануне, 30 августа, российские военные ракетами с самолета обстреляли две общины в Сумской области.

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