Оккупанты в очередной раз обстреляли приграничье Сумской области, из РФ прилетело более полусотни мин и снарядов – ОВА

Об этом 31 августа в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.
По его словам, со стороны РФ прилетело более полусотни мин и снарядов.
"После 15.00 в Белопольской общине начался минометный обстрел, 28 приходов. В то же время россияне восемь мин выпустили по Шалыгинской общине, – написал Живицкий. – В 18.00 в Краснопольской общине был обстрел из ствольной артиллерии, 15 прилетов".
В результате обстрелов оккупантами области обошлось без жертв и разрушений, резюмировал глава Сумской ОВА.
Накануне, 30 августа, российские военные ракетами с самолета обстреляли две общины в Сумской области.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Сумской области была оккупирована.
В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают Сумскую область с российской территории.