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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ обезвредила агента РФ, который разведывал пограничные укрепления в Сумской области для проведения диверсий

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Задержанному грозит пожизненное заключение
Задержанному грозит пожизненное заключение
Фото: ssu.gov.ua

Контрразведчики Службы безопасности Украины обезвредили российского агента, который вел системную разведку пограничной территории и укреплений в Сумской области. Об этом 1 августа в Facebook сообщила пресс-служба СБУ.

Житель Шосткинского района собирал также разведданные о дислокации, перемещении и вооружении сил обороны Украины. Полученную информацию оккупанты планировали использовать для планирования диверсий и прицельных обстрелов.

Контрразведчики установили, что украинского предпринимателя завербовал представитель спецслужбы РФ во время его коммерческих поездок в Россию. Фигурант согласился на предложение негласного сотрудничества из-за своих пророссийских взглядов. После широкомасштабного вторжения России в Украину по заданию куратора агент приступил к систематическому информированию противника.

"Во время сбора разведданных он фотографировал военные объекты и месторасположения украинских сил обороны. Файлы передавал куратору с привязкой к местности, используя специально созданные каналы электронной связи. По имеющейся информации, в дальнейшем его планировали привлечь к проведению диверсий", – говорится в сообщении.

Во время обысков в квартире агента правоохранители изъяли мобильные телефоны с доказательствами разведывательной деятельности, а также более 500 г взрывчатки.

Задержанному объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Ему грозит пожизненное заключение.

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/videos/2103798386458850/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: Россия, СБУ, Украина, Сумская область, диверсия, спецслужбы, война России против Украины, подозрение, обыски
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