Аналитики Института изучения войны назвали условие отступления войск РФ от Изюма

Аналитики считают, что серьезность проблемы, которая встанет перед российским командованием, непосредственно зависит от способности ВСУ проводить масштабные контрнаступательные операции одновременно на нескольких направлениях.

В случае стремительного наступления украинских сил на нескольких направлениях российским подразделениям придется отказаться от занятых рубежей западнее Изюма или же максимально долго оборонять узлы наземных коммуникаций из РФ и пытаться удерживать нынешнюю линию фронта в Харьковской области. Однако такие силы будет необходимо перебрасывать с другого направления, что поставит под угрозу другие достижения России.

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину 24 февраля. По данным ОГА на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона.

Оккупанты регулярно обстреливают Харьков и ближайшие к нему населенные пункты.

3 августа глава ОГА Олег Синегубов сообщал, что в ближайшие дни враг может усилить ракетные удары по Харькову и области.