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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Аналитики Института изучения войны назвали условие отступления войск РФ от Изюма

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В случае стремительного наступления ВСУ на нескольких направлениях оккупантам придется отказаться от занятых рубежей западнее Изюма
В случае стремительного наступления ВСУ на нескольких направлениях оккупантам придется отказаться от занятых рубежей западнее Изюма
Фото: EPA

Если Украина сможет усилить наступление на Изюм Харьковской области и одновременно переходить в контрнаступление на херсонском направлении, то российским войскам под Харьковом, вероятно, придется отступать. Об этом говорится в отчете аналитиков американского Института изучения войны от 4 августа.

Аналитики считают, что серьезность проблемы, которая встанет перед российским командованием, непосредственно зависит от способности ВСУ проводить масштабные контрнаступательные операции одновременно на нескольких направлениях.

В случае стремительного наступления украинских сил на нескольких направлениях российским подразделениям придется отказаться от занятых рубежей западнее Изюма или же максимально долго оборонять узлы наземных коммуникаций из РФ и пытаться удерживать нынешнюю линию фронта в Харьковской области. Однако такие силы будет необходимо перебрасывать с другого направления, что поставит под угрозу другие достижения России.

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину 24 февраля. По данным ОГА на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона.

Оккупанты регулярно обстреливают Харьков и ближайшие к нему населенные пункты.

3 августа глава ОГА Олег Синегубов сообщал, что в ближайшие дни враг может усилить ракетные удары по Харькову и области.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: война, Херсонская область, Изюм, Харьковская область, война России против Украины, контрнаступление
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