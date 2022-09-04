Оккупанты ударили по Очакову – уничтожен зерновой элеватор с тысячами тонн зерна, повреждены десятки домов

"В Очакове это утро оказалось совсем не добрым. Разрушен элеватор в Очакове, уничтожены несколько тысяч тонн зерна. Сейчас наши коммунальные службы разбирают завалы. Также повреждены десятки домов", – сказал Васьков.

По его словам, пострадавших нет.

О сегодняшней атаке на Очаков сообщал утром глава Николаевской ОВА Виталий Ким. По его информации, удар был нанесен в 6.02.

Видео элеватора после удара опубликовал Telegram-канал "Правдивый Николаев".

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