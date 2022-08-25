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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты вывезли в Россию 200 тыс. тонн зерна – Гайдай

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Оккупанты в Луганской области собирают зерно украинских аграриев
Оккупанты в Луганской области собирают зерно украинских аграриев
Фото: EPA

Российские оккупанты вывезли в Россию 200 тыс. тонн зерна, которое украли в Луганской области. Об этом 25 августа сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай со ссылкой на заместителя директора Департамента агропромышленного развития Луганской ОВА Любовь Бескоровайную.

"По информации аграриев, вынужденных остаться на оккупированной территории, ситуация в сельском хозяйстве региона приближается к катастрофической", – говорится в сообщении. 

В этом году область ожидала собрать наибольший за все годы урожай. Как отметили в департаменте агропромышленности, аграрии проделали очень большую работу для повышения урожайности, но украинское зерно "собирают оккупанты". 

Там также рассказали, что многие руководители сельскохозяйственных предприятий выехали в безопасные регионы Украины, но есть и те, кто остался сотрудничать с Россией. 

Контекст:

По состоянию на конец июля было известно, что российские оккупанты вывезли с захваченных территорий Украины по меньшей мере 400 тыс. тонн зерна.

Посол Украины в Ливане Игорь Осташ информировал, что для вывоза украинского зерна существует преступная схема, в которой участвуют российские оккупационные войска, а также в основном российские и сирийские суда. По его словам, краденое украинское зерно перевозят через Турцию напрямую в Сирию либо в другие страны Ближнего Востока.

Теги: Россия, Украина, Луганск, Турция, оккупация, урожай, война России против Украины, российские оккупанты, зерно
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