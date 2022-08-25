Оккупанты вывезли в Россию 200 тыс. тонн зерна – Гайдай

"По информации аграриев, вынужденных остаться на оккупированной территории, ситуация в сельском хозяйстве региона приближается к катастрофической", – говорится в сообщении.

В этом году область ожидала собрать наибольший за все годы урожай. Как отметили в департаменте агропромышленности, аграрии проделали очень большую работу для повышения урожайности, но украинское зерно "собирают оккупанты".

Там также рассказали, что многие руководители сельскохозяйственных предприятий выехали в безопасные регионы Украины, но есть и те, кто остался сотрудничать с Россией.