Оккупанты вывезли в Россию 200 тыс. тонн зерна – Гайдай

"По информации аграриев, вынужденных остаться на оккупированной территории, ситуация в сельском хозяйстве региона приближается к катастрофической", – говорится в сообщении.
В этом году область ожидала собрать наибольший за все годы урожай. Как отметили в департаменте агропромышленности, аграрии проделали очень большую работу для повышения урожайности, но украинское зерно "собирают оккупанты".
Там также рассказали, что многие руководители сельскохозяйственных предприятий выехали в безопасные регионы Украины, но есть и те, кто остался сотрудничать с Россией.
По состоянию на конец июля было известно, что российские оккупанты вывезли с захваченных территорий Украины по меньшей мере 400 тыс. тонн зерна.
Посол Украины в Ливане Игорь Осташ информировал, что для вывоза украинского зерна существует преступная схема, в которой участвуют российские оккупационные войска, а также в основном российские и сирийские суда. По его словам, краденое украинское зерно перевозят через Турцию напрямую в Сирию либо в другие страны Ближнего Востока.