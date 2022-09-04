Ночью в Николаеве под обстрел РФ попали медучреждения и жилые дома – мэр

"Российские оккупанты не изменяют себе и продолжают терроризировать мирных жителей. Сегодня ночью под их обстрелы попали лечебные заведения и жилые дома в Николаеве", – написал мэр.

Он рассказал, что в результате обстрелов есть повреждения водопровода и электросети. На месте работают экстренные службы. О пострадавших Сенкевич не сообщал.