Оккупанты утром обстреляли Николаев и область. Погиб восьмилетний ребенок, есть раненые, в том числе дети

По ее информации на 13.01, в поселке Березнеговатое в результате обстрела погиб ребенок восьми лет. Четыре человека получили осколочные ранения, двое из них – дети. В Николаеве – двое раненых.
"На местах прилетов работают спасатели и медики. Информация о пострадавших уточняется", – написала она.
Замазеева добавила, что за сутки в области, помимо артиллерийских обстрелов, зафиксированы бомбардировки с самолетов.
Мэр Александр Сенкевич уточнил, что областной центр оккупанты атаковали около 11.30.
"Пока известно о попадании в гаражи в одном из районов города. Там возник пожар – его ликвидируют спасатели", – написал он.
По информации мэра, ударной волной вынесло окна и двери в частном жилом доме. По предварительным данным, одна женщина получила осколочные ранения.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города. С мая регион подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.
Россияне контролируют около 5% населенных пунктов Николаевской области, сообщили в ОВА 5 августа.
Российские оккупационные войска с начала полномасштабной войны повредили обстрелами 10 тыс. гражданских объектов Николаевской области, сообщили в ОВА 21 августа.