Оккупанты утром обстреляли Николаев и область. Погиб восьмилетний ребенок, есть раненые, в том числе дети

На местах прилетов работают спасатели и медики Фото: Головне управління ДСНС України у Миколаївській області / Facebook (архив)

По ее информации на 13.01, в поселке Березнеговатое в результате обстрела погиб ребенок восьми лет. Четыре человека получили осколочные ранения, двое из них – дети. В Николаеве – двое раненых.

"На местах прилетов работают спасатели и медики. Информация о пострадавших уточняется", – написала она.

Замазеева добавила, что за сутки в области, помимо артиллерийских обстрелов, зафиксированы бомбардировки с самолетов.

Мэр Александр Сенкевич уточнил, что областной центр оккупанты атаковали около 11.30.

"Пока известно о попадании в гаражи в одном из районов города. Там возник пожар – его ликвидируют спасатели", – написал он.

По информации мэра, ударной волной вынесло окна и двери в частном жилом доме. По предварительным данным, одна женщина получила осколочные ранения.

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