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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты утром обстреляли Николаев и область. Погиб восьмилетний ребенок, есть раненые, в том числе дети

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На местах прилетов работают спасатели и медики
На местах прилетов работают спасатели и медики
Фото: Головне управління ДСНС України у Миколаївській області / Facebook (архив)

Российские оккупанты утром 3 сентября в очередной раз атаковали Николаев и Николаевскую область, известно о по меньшей мере одном погибшем и шестерых раненых, сообщила глава облсовета Анна Замазеева.

По ее информации на 13.01, в поселке Березнеговатое в результате обстрела погиб ребенок восьми лет. Четыре человека получили осколочные ранения, двое из них – дети. В Николаеве – двое раненых. 

"На местах прилетов работают спасатели и медики. Информация о пострадавших уточняется", – написала она. 

Замазеева добавила, что за сутки в области, помимо артиллерийских обстрелов, зафиксированы бомбардировки с самолетов. 

Мэр Александр Сенкевич уточнил, что областной центр оккупанты атаковали около 11.30. 

"Пока известно о попадании в гаражи в одном из районов города. Там возник пожар – его ликвидируют спасатели", – написал он.

По информации мэра, ударной волной вынесло окна и двери в частном жилом доме. По предварительным данным, одна женщина получила осколочные ранения. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города. С мая регион подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.

Россияне контролируют около 5% населенных пунктов Николаевской области, сообщили в ОВА 5 августа.

Российские оккупационные войска с начала полномасштабной войны повредили обстрелами 10 тыс. гражданских объектов Николаевской области, сообщили в ОВА 21 августа.

Теги: Николаев, раненые, Николаевская область, дети, обстрелы, война России против Украины, пострадавшие, Александр Сенкевич, ребенок, погибшие, Анна Замазеева, Березнеговатое
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