Зеленский о начале нового учебного года в Украине: Свидетельствует об устойчивости государства и силе общества

Об этом 1 сентября в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, сказал глава Украинского государства Владимир Зеленский.

Он отметил, что обучение украинских детей продолжается в разных форматах, однако "повсюду системно, профессионально".

"Более 300 тыс. первоклашек, почти 4 млн учащихся – вот такой масштаб в этом году первого сентября. Так что, кроме многих других выводов, сегодня можно сделать очень важный политический вывод – об устойчивости нашего государства, о силе нашего общества. Наши образовательные институты действенны. Наше государство и местные общины обеспечивают восстановление обучения даже в тех районах, где при оккупации школы были разрушены", – отметил Зеленский.

Президент рассказал, что 1 сентября посетил возобновленную после российской оккупации школу в Ирпене под Киевом.

"1,3 тыс. учеников и учениц будут получать там образование. Дети пошли в первый класс... Хорошая, комфортная, по-человечески теплая школа. И так же будет на всей территории нашего государства, из которого мы обязательно выгоним оккупантов", – уверен Зеленский.