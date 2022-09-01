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Зеленский о начале нового учебного года в Украине: Свидетельствует об устойчивости государства и силе общества

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Обучение украинских детей продолжается в разных форматах, однако "повсюду системно, профессионально", отметил Зеленский
Обучение украинских детей продолжается в разных форматах, однако "повсюду системно, профессионально", отметил Зеленский
Фото: president.gov.ua

Новый учебный год в Украине начался несмотря на более чем полгода полномасштабной войны и чрезвычайные разрушения, нанесенные российскими оккупантами.

Об этом 1 сентября в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, сказал глава Украинского государства Владимир Зеленский.

Он отметил, что обучение украинских детей продолжается в разных форматах, однако "повсюду системно, профессионально".

"Более 300 тыс. первоклашек, почти 4 млн учащихся – вот такой масштаб в этом году первого сентября. Так что, кроме многих других выводов, сегодня можно сделать очень важный политический вывод – об устойчивости нашего государства, о силе нашего общества. Наши образовательные институты действенны. Наше государство и местные общины обеспечивают восстановление обучения даже в тех районах, где при оккупации школы были разрушены", – отметил Зеленский.

Президент рассказал, что 1 сентября посетил возобновленную после российской оккупации школу в Ирпене под Киевом.

"1,3 тыс. учеников и учениц будут получать там образование. Дети пошли в первый класс... Хорошая, комфортная, по-человечески теплая школа. И так же будет на всей территории нашего государства, из которого мы обязательно выгоним оккупантов", – уверен Зеленский.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/481293763500286/

Контекст:

В Украине на очное обучение в школы пошло 1 млн 872 тыс. детей, еще более 850 тыс. будут учится дистанционно.

Как сообщили в Минобразования, в новом учебном году 1 сентября обучение в Украине начали на 300 тыс. учеников меньше, чем в прошлом году.

По данным Еврокомиссии, 506 тыс. украинских детей пошли в школы в странах Евросоюза.

Теги: Украина, образование, Ирпень, учебный год, дети, Владимир Зеленский, президент, школы, разрушения, обращение, российские оккупанты
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