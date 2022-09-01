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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Число школьников в Украине, начавших учебу онлайн, – в два раза больше, чем офлайн – министр образования

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К 1 сентября только 51% всех учебных заведений страны были полностью подготовлены для работы в условиях военного положения
К 1 сентября только 51% всех учебных заведений страны были полностью подготовлены для работы в условиях военного положения
Фото: ЕРА

Около 3,5 тыс. школ в Украине 1 сентября начали работу полностью в очном режиме, об этом в эфире национального телемарафона, который "1+1" транслирует в YouTube, сообщил министр образования Сергей Шкарлет.

По его словам, 12 900 школ были определены как готовые к началу обучения. Из них 3539 начали занятия в полноформатном режиме, 5497 – полностью онлайн.

3870 школ начали занятия в смешанном формате, очном и дистанционном. 

Общее количество учеников на "дистанционке" более чем вдвое превышает число тех, кто может заниматься в классах, 864 тыс. против 1 млн 872 тыс. Чуть меньше, чем занимающихся онлайн, тех, кто учится по смешанной системе, их – 1 млн 252 тыс., сказал министр.

"День прошел относительно спокойно, в четырех областях была воздушная тревога, но линейки уже прошли, дети отбыли первую смену занятий, первоклассники сели за парты и познакомились со своими тьюторами – мы двигаемся  вперед", – отметил он.

Шкарлет добавил, что к 1 сентября только 51% всех учебных заведений страны – от детских садов до вузов – были полностью подготовлены для работы в условиях военного положения. Из них школ – 59%.

МОН рассчитывает, что с 15 сентября таких школ будет более 70%, 

"Школы, которые смогли доделать необходимое, безусловно, должны переходить на обучение офлайн", – сказал глава МОН.

Контекст:

Вследствие российской агрессии в Украине оккупанты обстреляли 2405 школ, из них 270 полностью уничтожены, сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Кабинет Министров рекомендовал начать учебный год в школах Украины в очном режиме. На прифронтовых и оккупированных территориях допускается онлайн-формат обучения.

В Офисе президента Украины отмечали, что в случае воздушной тревоги образовательный процесс планируется прерывать и, по возможности, полностью или частично продолжать его в укрытии.

Теги: Министерство образования, война России против Украины, школы, Сергей Шкарлет
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