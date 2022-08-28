Шкарлет: В бомбоубежищах школ есть Wi-Fi, стулья, мультимедийные доски, чтобы дети с учителем имели возможность заниматься

"Начиная с 14 марта на большинстве территорий Украины, даже на оккупированных территориях, где шли активные боевые действия, где наши дети и учителя находились в бомбоубежищах, был начат образовательный процесс. И потому, в принципе, в бомбоубежищах есть возможности. На сегодняшний день есть и Wi-Fi, есть стулья, мультимедийные доски ставятся для того, чтобы дети с учителем имели возможность заниматься определенными элементами образовательного процесса. От полноформатного до повторений пройденного материала, возможно, обсуждение каких-то тематик и все остальное", – рассказал министр.

По его словам, форма обучения будет устанавливаться в каждой конкретной общине в соответсвии распоряжением главы военной администрации региона. Алгоритмы организации учебного процесса уже отрабатываются.

"Прежде всего должно быть в любом случае обеспечено как минимум одновременное пребывание участников образовательного процесса в учебном заведении. Это может быть сделано с помощью сменности: первая, вторая, даже третья смена – меньше занятий при смешанной форме обучения. К примеру, сложные предметы: математика, физика, биология, химия – будут проходить в офлайн-режиме, а другие предметы, более легкие для восприятия, как, например, история, литература, могут проходить онлайн. Вместо пяти уроков в смену их может быть три, но очно: для социализации, чтобы был контакт ребенка с преподавателем, чтобы была возможность у преподавателя проверить уровень усвоения материалов и вернуться к тем или иным сложным темам", – рассказал Шкарлет.

По его данным, в каждой школе проводятся учения по отработке действий во время воздушной тревоги.

"Мы провели 39 тыс. тренировочных занятий с педагогами именно о действиях во время воздушной тревоги. Должен быть указатель движения к укрытию, в укрытии расписано местонахождение класса, есть водичка (и техническая, и питьевая), есть уборные (или био-уборные, или стационарные), есть нужный перечень медикаментов, есть стульчики, кроватки или карематы... Учитель должен завести детей своего класса в укрытие и при этом важно следить за детьми, в том числе быть готовым оказать первичную психологическую поддержку ребенку, если он нервничает. Все эти инструкции прописаны. Оставлять укрытие до сигнала "Отбой воздушной тревоги" запрещено", – подчеркнул министр.

Шкарлет: После начала воздушной тревоги ученики должны попасть в укрытие не дольше, чем через 10 минут. Читайте полный текст интервью

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Видео: Алеся Бацман / YouTube



