Шкарлет про Путина: Я призвал бы каждого учителя и педагога даже при самых сложных эмоциях точно не материться

"Это плохо. Я понимаю эмоции. И у меня есть такие эмоции, потому что мой родной Чернигов в некоторых районах почти разрушен, кроме дымоходов, ничего нет. У меня тоже есть эмоции, но все-таки учитель должен учить умному, доброму, вечному. Любые эмоции трудно иногда сдерживать. Все мы с пониманием относимся к этому, но я все-таки призвал бы каждого учителя и педагога даже при самых сложных эмоциях точно не материться", – подчеркнул министр.

"Но если Путин – фашист, террорист и олицетворяет все самое худшее в мире, как можно по-другому его назвать? Как учителям его называть?" – уточнила журналистка.

"Я не склонен и никогда не буду призывать употреблять ненормативную лексику на уроках. У каждого свой словарный запас, каждый свои эмоции испытывает по-своему. Давайте я методические рекомендации не буду давать", – сказал Шкарлет.

Бацман спросила, какие эмоции лично он испытывает по поводу действий России, у него лично "какие эпитеты вызывает Владимир Путин".

"Я не воспринимаю, совершенно не воспринимаю, как в цивилизованном мире можно опускаться и давать команды по разрушению страны, по отниманию жизни, здоровья у детей, разрушению школ, расстреливанию карет скорой помощи... Это объективно человеческими эпитетами назвать нельзя", – заявил Шкарлет.

Шкарлет: После начала воздушной тревоги ученики должны попасть в укрытие не дольше, чем через 10 минут. Читайте полный текст интервью

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Видео: Алеся Бацман / YouTube



