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Шкарлет про Путина: Я призвал бы каждого учителя и педагога даже при самых сложных эмоциях точно не материться

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Шкарлет: Любые эмоции трудно иногда сдерживать
Шкарлет: Любые эмоции трудно иногда сдерживать
Фото: mon.gov.ua

В интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет заявил, что ведомство не поощряет выражение эмоций с помощью матов, даже если речь идет о президенте РФ Владимире Путине.

"Это плохо. Я понимаю эмоции. И у меня есть такие эмоции, потому что мой родной Чернигов в некоторых районах почти разрушен, кроме дымоходов, ничего нет. У меня тоже есть эмоции, но все-таки учитель должен учить умному, доброму, вечному. Любые эмоции трудно иногда сдерживать. Все мы с пониманием относимся к этому, но я все-таки призвал бы каждого учителя и педагога даже при самых сложных эмоциях точно не материться", – подчеркнул министр.

"Но если Путин – фашист, террорист и олицетворяет все самое худшее в мире, как можно по-другому его назвать? Как учителям его называть?" – уточнила журналистка.

"Я не склонен и никогда не буду призывать употреблять ненормативную лексику на уроках. У каждого свой словарный запас, каждый свои эмоции испытывает по-своему. Давайте я методические рекомендации не буду давать", – сказал Шкарлет.

Бацман спросила, какие эмоции лично он испытывает по поводу действий России, у него лично "какие эпитеты вызывает Владимир Путин".

"Я не воспринимаю, совершенно не воспринимаю, как в цивилизованном мире можно опускаться и давать команды по разрушению страны, по отниманию жизни, здоровья у детей, разрушению школ, расстреливанию карет скорой помощи... Это объективно человеческими эпитетами назвать нельзя", – заявил Шкарлет.

Шкарлет: После начала воздушной тревоги ученики должны попасть в укрытие не дольше, чем через 10 минут. Читайте полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube


Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года. В Кремле неоднократно требовали капитуляции Украины и принятия условий РФ.

Путин заявил 7 июля, что РФ, "по большому счету, всерьез пока еще ничего не начинала" в войне против Украины, но не отказывается и от мирных переговоров.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, образование, война, Алеся Бацман, война России против Украины, школы, интервью, Сергей Шкарлет
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