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Шкарлет: "Правильные" бомбоубежища имеют 47% учреждений образования. Статистика плохая, но ни в одной стране мира нет 100%

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По словам Шкарлета, в случае отсутствия бомбоубежища будут использоваться близлежащие укрытия
По словам Шкарлета, в случае отсутствия бомбоубежища будут использоваться близлежащие укрытия
Фото: depositphotos.com

Надежные бомбоубежища в Украине имеют 47% учреждений образования. Об этом в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман рассказал министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

"Если к началу июля у нас была в среднем готовность лишь 11% всех типов учебных заведений к так называемым правильным бомбоубежищам, аттестованным ГСЧС, заактированным и согласованным с точки зрения безопасности проведения обучения в формате офлайн, так вот с сегодняшнего дня (интервью записывалось 22 августа. – "ГОРДОН") мы делали срез – у нас есть 47% таких объектов. Но от типа заведений существенно отличается. Ну, например, в колледжах у нас 73% колледжей проверены и укрытия у них аттестованы в 64% случаев. 80% заведений профтехобразования готовы к безопасному формату офлайн-обучения. Учреждения общего и среднего образования – то есть школы – это 54%. Детские садики – 36% заведений готовы сегодня. Это меньше всего", – сказал Шкарлет.

Он отметил, что в случае отсутствия бомбоубежища будут использоваться близлежащие укрытия.

"На прошлую пятницу всего 26 тыс. учебных заведений было определено как потенциально возможные для внедрения образовательного процесса с 1 сентября. Проверено около 24 тыс. учебных заведений. Это более 90% объектов. По этой проверке только 47% были готовы. И я абсолютно уверен, что к концу этой недели все проверки закончатся – и у нас будет картина по аттестации ситуации с безопасностью учебных заведений. Должен сказать одно: статистика плохая, но ни в одной стране мира в учебных заведениях 100% нет укрытий, даже в Израиле. Если нет укрытия, мы можем использовать самое простое укрытие, расположенное рядом с учебным заведением. Это может быть подземный паркинг, подземный переход, другие укрытия в других заведениях", – подчеркнул министр.

Шкарлет: После начала воздушной тревоги ученики должны попасть в укрытие не дольше, чем через 10 минут. Читайте полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Шкарлет заявил, что учебный год в украинских школах стартует 1 сентября.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отмечал, что ситуация с безопасностью в стране разная и "на прифронтовых территориях вернуться к очному обучению невозможно, а потому там продолжится онлайн-формат, как и на оккупированных территориях". По его словам, местные власти должны проработать и очную форму обучения, и смешанную.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Украина, образование, бомбоубежище, война России против Украины, школы, безопасность, Сергей Шкарлет
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