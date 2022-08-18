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Директор Liko-School Кухаревская: Не могу сказать: "Приводите детей в школы". Родители должны подумать, где безопаснее. Ребенок пойдет во время сирены в подвал или будет сидеть в наушниках и играть

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Кухаревская отметила, что многие учащиеся сейчас оказались за границей, однако хотят продолжать обучение в Украине
Кухаревская отметила, что многие учащиеся сейчас оказались за границей, однако хотят продолжать обучение в Украине
Фото: depositphotos.com

Родители детей, оставшихся в Украине, должны самостоятельно решить, где их ребенок будет в большей безопасности – в школе или дома. Об этом в интервью изданию "ГОРДОН" заявила директор киевского учебного заведения Liko-School Елена Кухаревская.

"Не буду давать советы. Каждый родитель, зная своего ребенка, зная, как он себя чувствует во время тревоги, во время обучения онлайн, проанализировав все эти моменты, должен принять собственное решение, как именно он будет учиться. Я рада, что мы можем предоставить разные услуги: онлайн-обучение, обучение в школе, живые уроки учителей, смешанные формы обучения – два дня онлайн, три дня в школе", – сказала Кухаревская.

Она отметила, что многие учащиеся сейчас оказались за границей, однако хотят продолжать обучение в Украине.

"Мы предусмотрели все возможности, чтобы ребенок мог учиться в комфортных для себя условиях. Я не могу сказать: "Приводите детей в школы". Просто родители должны подумать, что они идут на работу и оставляют ребенка дома. А пойдет он во время сирены в подвал или будет сидеть в наушниках и играть в компьютерную игру? Просто подумать, где будет безопаснее, и принять решение", – подчеркнула Кухаревская.

Директор Liko-School Кухаревская: К новому учебному году мы готовим подвал и думаем, как при воздушной тревоге продолжать обучение. Читайте полную версию интервью

Контекст:

Кабинет Министров Украины рекомендовал начать учебный год в школах с 1 сентября в очном режиме, а в университетах (за исключением первых курсов) – с 15 августа.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отмечал, что ситуация с безопасностью в стране разная и "на прифронтовых территориях вернуться к очному обучению невозможно, а потому там продолжится онлайн-формат, как и на оккупированных территориях". По его словам, местные власти должны проработать и очную форму обучения, и смешанную.

В Офисе президента указывали, что в случае воздушной тревоги образовательный процесс планируется прерывать и, по возможности, полностью или частично продолжать его в укрытии.

По данным генерального директората Еврокомиссии по миграции и внутренним делам, почти полмиллиона украинских детей из-за войны учатся в школах Европы.

Теги: Украина, учебный год, дети, война России против Украины, школы, ребенок, родители, Елена Кухаревская
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