"Инструмент подавления". В МИД Украины призвали ЮНЕСКО отреагировать на угрозы оккупантов родителям, которые не хотят отдавать детей в школы

Соответствующие сообщение написал в Twitter 26 августа спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.
"Столкнувшись с сопротивлением, Россия угрожает родителям в Херсонской и Запорожской областях отправить детей в детские дома, если они не запишут их в захваченные Россией школы, – отметил Николенко. – Москва использует образование как инструмент подавления. Призываем ЮНЕСКО срочно отреагировать на это преступление".
Faced with resistance, Russia threatens parents in the Kherson and Zaporizhzhia regions with sending children to orphanages if they do not sign them up to Russian-seized schools. Moscow is using education as a tool of oppression. We call on @UNESCO to urgently react to this crime— Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) August 26, 2022
После нападения на Украину 24 февраля российские оккупационные войска, в частности, захватили часть территории Запорожской и Херсонской областей.
Мэр Мелитополя Запорожской области Иван Федоров сообщил, что оккупанты пугают штрафами родителей, которые не хотят отдавать своих детей в школы. Кроме того, их могут лишить родительских прав, также россияне угрожают забрать ребенка в интернат, добавил Федоров.
В то же время в Херсонской области оккупанты угрожают выселением и конфискацией имущества семьям, которые не хотят отдавать детей учиться в школах по "российским программам".