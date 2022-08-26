"Инструмент подавления". В МИД Украины призвали ЮНЕСКО отреагировать на угрозы оккупантов родителям, которые не хотят отдавать детей в школы

Соответствующие сообщение написал в Twitter 26 августа спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Столкнувшись с сопротивлением, Россия угрожает родителям в Херсонской и Запорожской областях отправить детей в детские дома, если они не запишут их в захваченные Россией школы, – отметил Николенко. – Москва использует образование как инструмент подавления. Призываем ЮНЕСКО срочно отреагировать на это преступление".

Контекст:

После нападения на Украину 24 февраля российские оккупационные войска, в частности, захватили часть территории Запорожской и Херсонской областей.

Мэр Мелитополя Запорожской области Иван Федоров сообщил, что оккупанты пугают штрафами родителей, которые не хотят отдавать своих детей в школы. Кроме того, их могут лишить родительских прав, также россияне угрожают забрать ребенка в интернат, добавил Федоров.

В то же время в Херсонской области оккупанты угрожают выселением и конфискацией имущества семьям, которые не хотят отдавать детей учиться в школах по "российским программам".