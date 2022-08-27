Шкарлет: Выпускникам с временно оккупированных территорий – поступление по собеседованию, стипендия и место в общежитиях. То есть максимальная поддержка

"Президент и правительство ставили задачу максимальной реинтеграции нашей молодежи в украинские стандарты, в том числе по образованию. На сегодняшний день мы имеем примерно более 36 тыс. человек с временно оккупированных и особо опасных территорий, которые захотели учиться в Украине, в украинских учебных заведениях", – сказал Шкарлет.
По его словам, для детей из регионов, оккупированных РФ, предусмотрены определенные льготы.
"И до этого дети из Донецкой и Луганской областей, из Крыма учились исключительно за средства государственного бюджета и поступали по особой процедуре, без сдачи внешнего независимого оценивания. Такая же процедура и для детей с особо опасных территорий, которые сегодня временно оккупированы. Они тоже поступают по квоте-2, которая увеличена до 40%. Это именно квота для детей с оккупированных и особо опасных территорий", – отметил министр.
Он подчеркнул, что государство обеспечит и социальную поддержку.
"Они поступают по индивидуальному собеседованию. Для них предусмотрены социальная стипендия, бесплатное обеспечение учебниками, литературой, бесплатный доступ к интернету, бесплатное проживание в ученических или студенческих общежитиях. То есть максимальная поддержка этих детей. Ведь желание вернуться, интегрироваться в Украину должно только поддерживаться", – заявил Шкарлет.
Шкарлет: После начала воздушной тревоги ученики должны попасть в укрытие не дольше, чем через 10 минут. Читайте полный текст интервью
Россия оккупировала Крым, часть Донецкой и Луганской областей в 2014 году. После нападения РФ на Украину 24 февраля 2022 года российские оккупационные войска захватили часть территорий Херсонской, Запорожской, Харьковской и Николаевской областей.
Украинские власти неоднократно заявляли, что ставят своей целью деоккупацию всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.