Шкарлет: Выпускникам с временно оккупированных территорий – поступление по собеседованию, стипендия и место в общежитиях. То есть максимальная поддержка

Шкарлет: Более 36 тыс. человек с временно оккупированных и особо опасных территорий хотят учиться в Украине Фото: mon.gov.ua

"Президент и правительство ставили задачу максимальной реинтеграции нашей молодежи в украинские стандарты, в том числе по образованию. На сегодняшний день мы имеем примерно более 36 тыс. человек с временно оккупированных и особо опасных территорий, которые захотели учиться в Украине, в украинских учебных заведениях", – сказал Шкарлет.

По его словам, для детей из регионов, оккупированных РФ, предусмотрены определенные льготы.

"И до этого дети из Донецкой и Луганской областей, из Крыма учились исключительно за средства государственного бюджета и поступали по особой процедуре, без сдачи внешнего независимого оценивания. Такая же процедура и для детей с особо опасных территорий, которые сегодня временно оккупированы. Они тоже поступают по квоте-2, которая увеличена до 40%. Это именно квота для детей с оккупированных и особо опасных территорий", – отметил министр.

Он подчеркнул, что государство обеспечит и социальную поддержку.

"Они поступают по индивидуальному собеседованию. Для них предусмотрены социальная стипендия, бесплатное обеспечение учебниками, литературой, бесплатный доступ к интернету, бесплатное проживание в ученических или студенческих общежитиях. То есть максимальная поддержка этих детей. Ведь желание вернуться, интегрироваться в Украину должно только поддерживаться", – заявил Шкарлет.

Шкарлет: После начала воздушной тревоги ученики должны попасть в укрытие не дольше, чем через 10 минут. Читайте полный текст интервью

ВИДЕО

Видео: Алеся Бацман / YouTube