Шкарлет: Орки в школах украли все, что можно было, – ноутбуки, веб-камеры, унитазы, краны, умывальники, оборудование в столовых

"Трудно представить, что "русский мир" сражается с гражданскими объектами, особенно со школами. Мы вчера были в одной из школ Гостомеля, полностью разрушенной. Там стояли эти орки, в классах жгли костры из детских книг, ломали парты – делали себе укрытие, украли все, что было. Из мультимедийных досок делали себе щиты. Высокотехнологичное оборудование. Украли все, что можно было украсть в школе, включая ноутбуки, какие-то веб-камеры, унитазы, краны в школьных уборных, умывальники, в школьных столовых украли все, кроме высоких шкафов или холодильников. Наверное, в БТР не влезало... Конвектоматы... Все украдено, просто варварски разрушено", – подчеркнул министр.
Он сообщил, что на данный момент в Украине в результате ударов российских войск полностью разрушены 269 учебных заведений, 2131 учебное заведение повреждено.
Журналистка спросила, что должно быть в голове у людей, которые атакуют школы.
"Ответа на ваш вопрос я не могу дать. У кого поднялась рука на школу, больницу, дом детского творчества, университет?.. Университет – вообще отдельная тема, ведь я 11 лет был ректором Черниговской политехники. И туда есть пять прямых попаданий. Два бомбовых, три ракетных. Когда смотрели, сколько туда человеческого труда, студенческой души... И он просто разрушен", – сказал Шкарлет.
Шкарлет: После начала воздушной тревоги ученики должны попасть в укрытие не дольше, чем через 10 минут. Читайте полный текст интервью
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты зашли на территорию Киевской области в первые дни вторжения, они пытались захватить Киев, но потерпели поражение. 2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов.
Глава Киевской военной администрации Алексей Кулеба сообщал, что в результате российской агрессии в Киевской области повреждены или разрушены около 26 тыс. объектов. Для проведения ремонтных работ из резервного фонда государственного бюджета выделено 400 млн грн.