Новый учебный год в Украине начали на 300 тыс. учеников меньше, чем в прошлом году – Минобразования

Об этом на брифинге, который транслировался в YouTube медиацентра "Украина", сообщил первый замминистра образования и науки Андрей Витренко.
По его словам, в прошлом году было 4,2 млн учеников, а в этом году обучение начали 3,9 млн учеников.
"Но это зависит больше от демографических причин, потому что мы имеем некоторый демографический спад", – отметил Витренко.
По его словам, в зависимости от формы обучения примерно 800 тыс. учеников начали обучение в формате офлайн, 1,2 млн – онлайн, а все остальные – в смешанной форме обучения.
Министр образования и науки Сергей Шкарлет говорил, что из-за ситуации с безопасностью 5700 школ в Украине подтвердили обучение исключительно в онлайн-формате, 3000 школ – точно будут работать в формате офлайн, еще 4000 школ будут иметь смешанную форму обучения. Он подчеркнул, что школы в регионах, где проводятся активные боевые действия, будут работать исключительно в онлайн-формате.