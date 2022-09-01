Новый учебный год в Украине начали на 300 тыс. учеников меньше, чем в прошлом году – Минобразования

Об этом на брифинге, который транслировался в YouTube медиацентра "Украина", сообщил первый замминистра образования и науки Андрей Витренко.

По его словам, в прошлом году было 4,2 млн учеников, а в этом году обучение начали 3,9 млн учеников.

"Но это зависит больше от демографических причин, потому что мы имеем некоторый демографический спад", – отметил Витренко.

По его словам, в зависимости от формы обучения примерно 800 тыс. учеников начали обучение в формате офлайн, 1,2 млн – онлайн, а все остальные – в смешанной форме обучения.