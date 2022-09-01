Кличко рассказал, сколько первоклассников сели за парты в киевских школах

По его словам, киевские городские власти сосредоточили основные усилия на том, чтобы ученики младших классов начали обучение очно, в школах.

"Всего в столице обучение офлайн выбрали 138 тыс. учащихся. Остальные будут заниматься онлайн или индивидуально", – написал Кличко.

Он отметил, что праздник первого звонка в Киеве состоялся в основном без традиционных линеек. А каждый день у школьников теперь будет начинаться с правил безопасности во время воздушной тревоги.