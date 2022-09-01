Кличко рассказал, сколько первоклассников сели за парты в киевских школах

По его словам, киевские городские власти сосредоточили основные усилия на том, чтобы ученики младших классов начали обучение очно, в школах.
"Всего в столице обучение офлайн выбрали 138 тыс. учащихся. Остальные будут заниматься онлайн или индивидуально", – написал Кличко.
Он отметил, что праздник первого звонка в Киеве состоялся в основном без традиционных линеек. А каждый день у школьников теперь будет начинаться с правил безопасности во время воздушной тревоги.
Кабинет Министров рекомендовал начать учебный год в школах Украины в очном режиме с 1 сентября, а в университетах (за исключением первых курсов) – с 15 августа. На прифронтовых и оккупированных территориях допускается онлайн-формат обучения.
В Офисе президента Украины отмечали, что в случае воздушной тревоги образовательный процесс планируется прерывать и, по возможности, полностью или частично продолжать его в укрытии.