В Украину за неделю вернулись почти 100 тыс. детей – глава комитета Рады по вопросам образования

"Приблизительно 90 тыс. детей возвращались постоянно по чуть-чуть к этому времени, а за последнюю неделю вернулись еще почти 100 тыс. детей. Сейчас за границей находится плюс-минус 500 тыс., и они продолжают возвращаться", – сказал он.
Нардеп связывает происходящее с улучшением в Украине ситуации с безопасностью.
"ВСУ отвоевывают наши территории назад, у нас возвращаются люди в Украину. По данным премьер-министра [Дениса Шмыгаля], которые мы вчера обсуждали, у нас 28 тыс. возвращаются каждый день и 22 [тыс.] уезжают. То есть на 6 тыс. каждый день у нас [людей] становится больше", – подчеркнул Бабак.
По его словам, части оставшихся за границей детей либо некуда возвращаться, либо их родители переживают за безопасность.
Кабинет Министров Украины рекомендовал начать учебный год в школах с 1 сентября в очном режиме.
Шмыгаль отмечал, что ситуация с безопасностью в стране разная и "на прифронтовых территориях вернуться к очному обучению невозможно, а потому там продолжится онлайн-формат, как и на оккупированных территориях". По его словам, местные власти должны проработать и очную форму обучения, и смешанную.
По данным генерального директората Еврокомиссии по миграции и внутренним делам, почти полмиллиона украинских детей из-за войны учатся в школах Европы.
29 августа Бабак говорил, что с 24 февраля от военных действий пострадали 2405 учебных заведений Украины, 270 из них – уничтожены.