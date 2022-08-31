В Украину за неделю вернулись почти 100 тыс. детей – глава комитета Рады по вопросам образования

"Приблизительно 90 тыс. детей возвращались постоянно по чуть-чуть к этому времени, а за последнюю неделю вернулись еще почти 100 тыс. детей. Сейчас за границей находится плюс-минус 500 тыс., и они продолжают возвращаться", – сказал он.

Нардеп связывает происходящее с улучшением в Украине ситуации с безопасностью.

"ВСУ отвоевывают наши территории назад, у нас возвращаются люди в Украину. По данным премьер-министра [Дениса Шмыгаля], которые мы вчера обсуждали, у нас 28 тыс. возвращаются каждый день и 22 [тыс.] уезжают. То есть на 6 тыс. каждый день у нас [людей] становится больше", – подчеркнул Бабак.

По его словам, части оставшихся за границей детей либо некуда возвращаться, либо их родители переживают за безопасность.