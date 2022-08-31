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В Украину за неделю вернулись почти 100 тыс. детей – глава комитета Рады по вопросам образования

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За пределами Украины остается около 500 тыс. украинских детей, отметил Бабак
За пределами Украины остается около 500 тыс. украинских детей, отметил Бабак
Фото: ЕРА

За пределами Украины находятся около 500 тыс. украинских детей, покинувших страну в связи с полномасштабным вторжением России. Об этом УНН сообщил 31 августа председатель комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций, нардеп от "Слуги народа" Сергей Бабак.

"Приблизительно 90 тыс. детей возвращались постоянно по чуть-чуть к этому времени, а за последнюю неделю вернулись еще почти 100 тыс. детей. Сейчас за границей находится плюс-минус 500 тыс., и они продолжают возвращаться", – сказал он.

Нардеп связывает происходящее с улучшением в Украине ситуации с безопасностью.

"ВСУ отвоевывают наши территории назад, у нас возвращаются люди в Украину. По данным премьер-министра [Дениса Шмыгаля], которые мы вчера обсуждали, у нас 28 тыс. возвращаются каждый день и 22 [тыс.] уезжают. То есть на 6 тыс. каждый день у нас [людей] становится больше", – подчеркнул Бабак.

По его словам, части оставшихся за границей детей либо некуда возвращаться, либо их родители переживают за безопасность.

Контекст:

Кабинет Министров Украины рекомендовал начать учебный год в школах с 1 сентября в очном режиме.

Шмыгаль отмечал, что ситуация с безопасностью в стране разная и "на прифронтовых территориях вернуться к очному обучению невозможно, а потому там продолжится онлайн-формат, как и на оккупированных территориях". По его словам, местные власти должны проработать и очную форму обучения, и смешанную.

По данным генерального директората Еврокомиссии по миграции и внутренним делам, почти полмиллиона украинских детей из-за войны учатся в школах Европы.

29 августа Бабак говорил, что с 24 февраля от военных действий пострадали 2405 учебных заведений Украины, 270 из них – уничтожены.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, граница, беженцы, вторжение, учебный год, дети, война России против Украины, Сергей Бабак, родители, нардеп, школа
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