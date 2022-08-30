Оккупанты угрожают отбирать детей из семьи, если родители не приведут их в школу – прокуратура Харьковской области

Об этом 30 августа сообщается в Facebook Харьковской областной прокуратуры.

"29 августа 2022 года в ходе проведения эвакуационных мероприятий установлено, что "власть" на оккупированных территориях Харьковской области заставляет местных жителей приводить детей в учебные заведения. Псевдовласть предупредила семьи, в которых есть дети, что если они не начнут обучение в сентябре текущего года, их детей будут принудительно отбирать из семьи", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Купянская окружная прокуратура Харьковской области начала досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

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