"Не осталось ни еды, ни воды". Оккупант в перехвате украинской разведки рассказал, что ВСУ взяли в кольцо его подразделение в Харьковской области

По словам захватчика, его группировку "пытаются достать" из окружения.
"У нас ничего не осталось уже – ни еды, ни воды, бл...дь. Практически связи уже нет", – говорит оккупант.
Он утверждает, что украинские военные "везде вокруг стоят".
Также в разговоре российский военный отметил, что ВСУ разбили 7-ю роту оккупационных войск и там "вообще никого не осталось", а ее комбат сбежал.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В начале апреля российские войска были изгнаны Вооруженными силами Украины из северных областей страны. Сейчас бои ведутся на Донбассе, в Харьковской области и в южной части Украины.
По данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на 13 августа, пятая часть подразделений ВС РФ, вовлеченных в боевые действия в Украине, разгромлена.
По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения РФ украинские военные уничтожили около 47 550 российских оккупантов.