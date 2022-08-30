ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Не осталось ни еды, ни воды". Оккупант в перехвате украинской разведки рассказал, что ВСУ взяли в кольцо его подразделение в Харьковской области

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения РФ украинские военные уничтожили около 47 550 российских оккупантов
По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения РФ украинские военные уничтожили около 47 550 российских оккупантов
Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр / Facebook

Российский оккупант в телефонном разговоре, перехват которого в Facebook опубликовало Главное управление разведки Минобороны Украины, рассказал, что ВСУ взяли в кольцо его подразделение в Харьковской области.

По словам захватчика, его группировку "пытаются достать" из окружения.

"У нас ничего не осталось уже – ни еды, ни воды, бл...дь. Практически связи уже нет", – говорит оккупант.

Он утверждает, что украинские военные "везде вокруг стоят".

Также в разговоре российский военный отметил, что ВСУ разбили 7-ю роту оккупационных войск и там "вообще никого не осталось", а ее комбат сбежал.

https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/videos/636267781141196/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля российские войска были изгнаны Вооруженными силами Украины из северных областей страны. Сейчас бои ведутся на Донбассе, в Харьковской области и в южной части Украины. 

По данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на 13 августа, пятая часть подразделений ВС РФ, вовлеченных в боевые действия в Украине, разгромлена.

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения РФ украинские военные уничтожили около 47 550 российских оккупантов.

Теги: Россия, Украина, разведка, Харьковская область, Минобороны, ВСУ, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Ребрик показала семейное фото после воссоединения семьи
Ребрик показала семейное фото после воссоединения семьи
"Сочетание всего прекрасного", Кошмал в топе и лосинах показала асаны из йоги
"Сочетание всего прекрасного", Кошмал в топе и лосинах показала асаны из йоги
"Вау, горячо!", "Кукла Барби". 41-летняя Кардашян показала фигуру со всех сторон
"Вау, горячо!", "Кукла Барби". 41-летняя Кардашян показала фигуру со всех сторон
"Невозможно смотреть без слез". Лидер группы "Бумбокс" Хлывнюк расплакался во время выступления
"Невозможно смотреть без слез". Лидер группы "Бумбокс" Хлывнюк расплакался во время выступления
"Вкуснющие лепешки с мясом". Саливанчук поделилась рецептом. Видео
"Вкуснющие лепешки с мясом". Саливанчук поделилась рецептом. Видео
"Его родители находятся в Херсоне". Макаревич и его жена передали деньги украинскому поэту
"Его родители находятся в Херсоне". Макаревич и его жена передали деньги украинскому поэту
"Какой вы сильный, красивый, мужественный". Защищающий Украину Сеитаблаев показал свои фото, сделанные в разное время суток
"Какой вы сильный, красивый, мужественный". Защищающий Украину Сеитаблаев показал свои фото, сделанные в разное время суток
"Причесон, как всегда, на высоте", "Красивая". Дорофеева сняла ролик в спальне. Видео
"Причесон, как всегда, на высоте", "Красивая". Дорофеева сняла ролик в спальне. Видео
"Пани Ле сияет красотой", "Красивая – нет слов". Никитюк восхитила сеть своими новыми атмосферными фото
"Пани Ле сияет красотой", "Красивая – нет слов". Никитюк восхитила сеть своими новыми атмосферными фото
"Ты выглядишь так молодо", "Хочу быть тем псом". 57-летняя Херли в бикини показала, как играет с собаками
"Ты выглядишь так молодо", "Хочу быть тем псом". 57-летняя Херли в бикини показала, как играет с собаками
Бандуристка Круть выступила в парламенте Шотландии. Видео
Бандуристка Круть выступила в парламенте Шотландии. Видео
"Очень сильно, до слез!" Жена командира "Азова" Прокопенко показала ролик с портретом мужа
"Очень сильно, до слез!" Жена командира "Азова" Прокопенко показала ролик с портретом мужа
Гвен Стефани снялась для обложки журнала в наряде от украинского бренда. Фото
Гвен Стефани снялась для обложки журнала в наряде от украинского бренда. Фото
"Если бы переломный момент был другим". Хименес-Браво рассказал, кем бы стал, если бы не выбрал кулинарию
"Если бы переломный момент был другим". Хименес-Браво рассказал, кем бы стал, если бы не выбрал кулинарию
В Польше стартовал новый сезон "Танцев со звездами" с участием Джамалы. Видео первого танца певицы
В Польше стартовал новый сезон "Танцев со звездами" с участием Джамалы. Видео первого танца певицы
"Был добрым и дружелюбным". Ривз внезапно появился на свадьбе у британских молодоженов. Фото
"Был добрым и дружелюбным". Ривз внезапно появился на свадьбе у британских молодоженов. Фото
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
64-летняя Мадонна возле унитаза выставила пятую точку крупным планом. Фото (151478)
2
"Автомат в руки и на передовую – кровью своей смывать позор". Юрченко обратился к Дорну, который выступал в РФ, а теперь – за границей (93974)
3
"Никогда не поздно выглядеть сказочно". 64-летняя Стоун в бикини похвасталась стройной фигурой, сделав селфи в полный рост (64597)
4
"Все ждут рождения моего ребенка". 35-летняя Каменских прокомментировала слухи о своей беременности (54982)
5
"Дай бог, когда будет 43, выглядеть так же шикарно, как вы". Полякова снялась в мини-шортах и топе с декольте (51483)
6
"Это очень смешно". Арестович "показал", как жена укладывает его спать (41247)
7
Наталья Кличко рассказала, как помогает своей дочери обустраиваться на новом месте в новой стране. Видео (28112)
8
"Это просто я. Теперь такая". 40-летняя Брежнева снялась без макияжа "грустной и уставшей" (27531)
 
 
 
 