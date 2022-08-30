"Не осталось ни еды, ни воды". Оккупант в перехвате украинской разведки рассказал, что ВСУ взяли в кольцо его подразделение в Харьковской области

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения РФ украинские военные уничтожили около 47 550 российских оккупантов Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр / Facebook

По словам захватчика, его группировку "пытаются достать" из окружения.

"У нас ничего не осталось уже – ни еды, ни воды, бл...дь. Практически связи уже нет", – говорит оккупант.

Он утверждает, что украинские военные "везде вокруг стоят".

Также в разговоре российский военный отметил, что ВСУ разбили 7-ю роту оккупационных войск и там "вообще никого не осталось", а ее комбат сбежал.

Война России против Украины. Главное (обновляется)