"Притворяются, что подтягивают резервы". Гуменюк заявила, что оккупанты после ударов ВСУ по мостам через Днепр потеряли возможность перебрасывать подкрепления

ВСУ держат под огневым контролем и стационарные мосты, и временные переправы оккупантов в Херсонской области Фото: Миколаївський Ваньок / Telegram

После точечной отработки по мостам основные транспортные артерии через Днепр стали непроездными для тяжелой техники, подчеркнула Гуменюк.

Она добавила, что оккупанты пытаются устраивать альтернативные переправы. Но география местности такова, что навести переправу у россиян получалось только в том же районе, где расположен Антоновский мост.

"Поэтому они снова попадали под наш огневой контроль, и альтернативная переправа тоже была уничтожена", – сообщила Гуменюк.

По ее словам, в настоящее время оккупанты не имеют возможности перебросить войска для усиления своей группировки, поэтому притворяются, что подтягивают резервы, перемещая подразделения между населенными пунктами.

Гуменюк снова призвала не разглашать информацию о боях на южном направлении и названиях уже освобожденных ВСУ населенных пунктов.

"Самые горячие новости еще впереди, а сейчас продолжаются бои. Поэтому они нуждаются в информационной тишине. Призываю всех не называть освобожденные населенные пункты на юге Украины – они остаются в зоне поражения вражеской авиации и артиллерии. Не надо подвергать местное население такой опасности", – подытожила она.

Гуменюк 29 августа сообщала, что ВСУ на юге Украины начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области. Кроме того, она рекомендовала соблюдать информационный "режим тишины", чтобы не навредить действиям украинских Вооруженных сил на юге.

В ходе наступательных действий ВСУ нанесли ряд ударов по военным объектам оккупантов – в частности, по машиностроительному заводу в Бериславе Херсонской области, там была военная база российских оккупационных войск. Также ВСУ продолжили наносить удары по организованным оккупантами переправам через Днепр.

Большинство подразделений вокруг Херсона, вероятно, не укомплектованы личным составом и зависят от хрупких линий снабжения по паромным и понтонным мостам через Днепр, отмечается 30 августа в отчете разведки Великобритании.