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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Подразделения оккупантов вокруг Херсона не укомплектованы личным составом и зависят от "хрупких" линий снабжения – британская разведка

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29 августа ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям на юге Украины
29 августа ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям на юге Украины
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Подразделения российских оккупантов вокруг Херсона испытывают нехватку личного состава. Об этом 30 августа в Twitter сообщило министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.

В ведомстве отметили, что дальнобойные высокоточные удары ВСУ продолжают мешать пополнению запасов оккупационной группировки в районе захваченного ими областного центра.

В то же время в минобороны Великобритании подчеркнули, что РФ с начала августа пытается усилить свои подразделения на западном берегу Днепра.

"49-я общевойсковая армия Южного военного округа (ЮВО), скорее всего, была усилена компонентами 35-й общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО). Большинство подразделений вокруг Херсона, вероятно, не укомплектованы личным составом и зависят от хрупких линий снабжения по паромным и понтонным мостам через Днепр", – говорится в сообщении.

В британской разведке считают, что эта интеграция подразделений ЮВО и ВВО предполагает существенную реорганизацию российских сил в Украине.

Контекст:

Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге. "Юг мы никому не отдадим, все свое вернем, и море будет украинским и безопасным", – заявил он 19 июня. Жителей Херсонской области украинские власти неоднократно призывали выехать с временно оккупированных территорий или подготовить укрытие в преддверии контрнаступления ВСУ.

Летом Вооруженные силы Украины уничтожили ряд российских складов боеприпасов в Херсонской области. В августе ВСУ вывели из строя несколько мостов в Херсонской области, которые российские оккупанты использовали для пополнения снабжения.

В Херсонской ОВА заявили 2 августа, что в Херсонской области освобождены 53 населенных пункта.

Глава объединенного пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила 29 августа, что ВСУ на юге Украины начали наступательные действия по многим направлениям.

Теги: Россия, Украина, Херсон, Великобритания, Вооруженные силы Украины, разведка, Минобороны, ВСУ, война России против Украины, российские оккупанты, деоккупация, контрнаступление
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