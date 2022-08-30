Подразделения оккупантов вокруг Херсона не укомплектованы личным составом и зависят от "хрупких" линий снабжения – британская разведка

В ведомстве отметили, что дальнобойные высокоточные удары ВСУ продолжают мешать пополнению запасов оккупационной группировки в районе захваченного ими областного центра.
В то же время в минобороны Великобритании подчеркнули, что РФ с начала августа пытается усилить свои подразделения на западном берегу Днепра.
"49-я общевойсковая армия Южного военного округа (ЮВО), скорее всего, была усилена компонентами 35-й общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО). Большинство подразделений вокруг Херсона, вероятно, не укомплектованы личным составом и зависят от хрупких линий снабжения по паромным и понтонным мостам через Днепр", – говорится в сообщении.
В британской разведке считают, что эта интеграция подразделений ЮВО и ВВО предполагает существенную реорганизацию российских сил в Украине.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 30 August 2022— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) August 30, 2022
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Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге. "Юг мы никому не отдадим, все свое вернем, и море будет украинским и безопасным", – заявил он 19 июня. Жителей Херсонской области украинские власти неоднократно призывали выехать с временно оккупированных территорий или подготовить укрытие в преддверии контрнаступления ВСУ.
Летом Вооруженные силы Украины уничтожили ряд российских складов боеприпасов в Херсонской области. В августе ВСУ вывели из строя несколько мостов в Херсонской области, которые российские оккупанты использовали для пополнения снабжения.
В Херсонской ОВА заявили 2 августа, что в Херсонской области освобождены 53 населенных пункта.
Глава объединенного пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила 29 августа, что ВСУ на юге Украины начали наступательные действия по многим направлениям.