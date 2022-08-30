Подразделения оккупантов вокруг Херсона не укомплектованы личным составом и зависят от "хрупких" линий снабжения – британская разведка

29 августа ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям на юге Украины Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

В ведомстве отметили, что дальнобойные высокоточные удары ВСУ продолжают мешать пополнению запасов оккупационной группировки в районе захваченного ими областного центра.

В то же время в минобороны Великобритании подчеркнули, что РФ с начала августа пытается усилить свои подразделения на западном берегу Днепра.

"49-я общевойсковая армия Южного военного округа (ЮВО), скорее всего, была усилена компонентами 35-й общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО). Большинство подразделений вокруг Херсона, вероятно, не укомплектованы личным составом и зависят от хрупких линий снабжения по паромным и понтонным мостам через Днепр", – говорится в сообщении.

В британской разведке считают, что эта интеграция подразделений ЮВО и ВВО предполагает существенную реорганизацию российских сил в Украине.