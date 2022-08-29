В Мининформполитики опровергли информацию об освобождении села в Херсонской области, обнародованную "Залужным"

Залужный сегодня не сообщал об освобождении населенных пунктов в Херсонской области, в сети распространился фейковый пост от его имени Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

На это обращает внимание Центр стратегических коммуникаций при Министерстве культуры и информационной политики Украины (МКИП).

"Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не публиковал никаких постов об освобождении Херсонской области. Скриншот, публикуемый в разных пабликах и Telegram-каналах, – фейк", – подчеркнули в центре.

Авторы поста также прикрепили ссылку на официальный канал Залужного в Telegram (он не верифицированный, но там дублируют посты главнокомандующего с его верифицированной страницы в Facebook, у канала более 127 тыс. подписчиков). Там последний на момент публикации новости пост – в память о погибших украинских военнослужащих (сегодня – день памяти защитников Украины и годовщина Иловайской трагедии).

Стратком МКИП опровергает сообщение, которое сегодня утром на фоне сообщений о наступлении ВСУ на юге опубликовал Telegram-канал "Валерій Залужний Official" – и его распространили ряд СМИ и пабликов, хотя у канала менее 5 тыс. подписчиков, в посте есть орфографические ошибки, а контент канала значительно отличается от публикуемого на официальных страницах главкома.