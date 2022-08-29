В Мининформполитики опровергли информацию об освобождении села в Херсонской области, обнародованную "Залужным"

На это обращает внимание Центр стратегических коммуникаций при Министерстве культуры и информационной политики Украины (МКИП).
"Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не публиковал никаких постов об освобождении Херсонской области. Скриншот, публикуемый в разных пабликах и Telegram-каналах, – фейк", – подчеркнули в центре.
Авторы поста также прикрепили ссылку на официальный канал Залужного в Telegram (он не верифицированный, но там дублируют посты главнокомандующего с его верифицированной страницы в Facebook, у канала более 127 тыс. подписчиков). Там последний на момент публикации новости пост – в память о погибших украинских военнослужащих (сегодня – день памяти защитников Украины и годовщина Иловайской трагедии).
Стратком МКИП опровергает сообщение, которое сегодня утром на фоне сообщений о наступлении ВСУ на юге опубликовал Telegram-канал "Валерій Залужний Official" – и его распространили ряд СМИ и пабликов, хотя у канала менее 5 тыс. подписчиков, в посте есть орфографические ошибки, а контент канала значительно отличается от публикуемого на официальных страницах главкома.
После того, как 24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, часть территории на юге, в частности, в Херсонской области, была захвачена оккупантами.
Оперативное командование ВСУ "Юг" 28 мая сообщило, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. 4 июля ВСУ заявили, что украинские силы "медленно, но уверенно" продвигаются на этом направлении. В Херсонской ОВА сообщили 2 августа, что ВСУ освободили от российских оккупантов уже 53 населенных пункта в регионе.
В июне и июле Вооруженные силы Украины уничтожили ряд российских складов боеприпасов в Херсонской области. В августе ВСУ вывели из строя несколько мостов в Херсонской области, которые российские оккупанты использовали для пополнения снабжения.
29 августа стало известно, что в Херсонской области одно из подразделений боевиков "ДНР" покинуло свои позиции, а российские десантники, которые были их поддержкой, сбежали с поля боя. Глава объединенного пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила, что ВСУ на юге Украины начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области.
Она отметила, что эта новость вызвала ажиотаж, и призвала придерживаться тишины в вопросах наступления ВСУ на юге.