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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Мининформполитики опровергли информацию об освобождении села в Херсонской области, обнародованную "Залужным"

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Залужный сегодня не сообщал об освобождении населенных пунктов в Херсонской области, в сети распространился фейковый пост от его имени
Залужный сегодня не сообщал об освобождении населенных пунктов в Херсонской области, в сети распространился фейковый пост от его имени
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Сообщение об освобождении села Сухой Ставок в Херсонской области, обнародованное якобы главнокомандующим Вооруженных сил Украины Валерием Залужным, – неправдивое. Главком не сообщал об этом.

На это обращает внимание Центр стратегических коммуникаций при Министерстве культуры и информационной политики Украины (МКИП). 

"Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не публиковал никаких постов об освобождении Херсонской области. Скриншот, публикуемый в разных пабликах и Telegram-каналах, – фейк", – подчеркнули в центре. 

Авторы поста также прикрепили ссылку на официальный канал Залужного в Telegram (он не верифицированный, но там дублируют посты главнокомандующего с его верифицированной страницы в Facebook, у канала более 127 тыс. подписчиков). Там последний на момент публикации новости пост – в память о погибших украинских военнослужащих (сегодня – день памяти защитников Украины и годовщина Иловайской трагедии). 

Стратком МКИП опровергает сообщение, которое сегодня утром на фоне сообщений о наступлении ВСУ на юге опубликовал Telegram-канал "Валерій Залужний Official" – и его распространили ряд СМИ и пабликов, хотя у канала менее 5 тыс. подписчиков, в посте есть орфографические ошибки, а контент канала значительно отличается от публикуемого на официальных страницах главкома.  

Контекст:

После того, как 24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, часть территории на юге, в частности, в Херсонской области, была захвачена оккупантами. 

Оперативное командование ВСУ "Юг" 28 мая сообщило, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. 4 июля ВСУ заявили, что украинские силы "медленно, но уверенно" продвигаются на этом направлении. В Херсонской ОВА сообщили 2 августа, что ВСУ освободили от российских оккупантов уже 53 населенных пункта в регионе.

В июне и июле Вооруженные силы Украины уничтожили ряд российских складов боеприпасов в Херсонской области. В августе ВСУ вывели из строя несколько мостов в Херсонской области, которые российские оккупанты использовали для пополнения снабжения. 

29 августа стало известно, что в Херсонской области одно из подразделений боевиков "ДНР" покинуло свои позиции, а российские десантники, которые были их поддержкой, сбежали с поля боя. Глава объединенного пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила, что ВСУ на юге Украины начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области.

Она отметила, что эта новость вызвала ажиотаж, и призвала придерживаться тишины в вопросах наступления ВСУ на юге.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Херсонская область, Вооруженные силы Украины, война России против Украины, фейк, Мининформполитики, Валерий Залужный, контрнаступление
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