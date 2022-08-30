Оккупанты обстреляли колонну мирных жителей за блокпостом в Васильевке – мэр Мелитополя

По словам Федорова, оккупанты умышленно выпустили из Васильевки большую колонну гражданских машин, а в "серой зоне" расстреляли ее.
"На расстоянии 50–100 метров были взрывы, наши люди были вынуждены выбегать из машин, прятаться под машинами или за ними", – сказал Федоров.
По его словам, от обстрела никто не пострадал, но люди, которые собирались выезжать из Васильевки, испугались и вернулись назад на оккупированные территории.
Мэр Мелитополя подчеркнул, что российские военные делают все, чтобы украинцы не хотели выезжать с временно оккупированных территорий, чтобы использовать их как заложников.
После нападения на Украину российские оккупационные войска, в частности, захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь после боев с Вооруженными силами Украины.
16 мая Федоров рассказал, что из Мелитополя за два месяца уехало 45–50% жителей, поэтому в городе осталось около 70 тыс. человек.