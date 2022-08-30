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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреляли колонну мирных жителей за блокпостом в Васильевке – мэр Мелитополя

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Россияне выпустили колонну мирных жителей через блокпост и тут же обстреляли, сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров
Россияне выпустили колонну мирных жителей через блокпост и тут же обстреляли, сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров
Фото: ЕРА

Российские войска 29 августа обстреляли автомобильную колонну мирных жителей, которые пытались выехать на подконтрольную Украине территорию через блокпост в оккупированной Васильевке Запорожской области. Об этом в эфире национального телемарафона 30 августа сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

По словам Федорова, оккупанты умышленно выпустили из Васильевки большую колонну гражданских машин, а в "серой зоне" расстреляли ее.

"На расстоянии 50–100 метров были взрывы, наши люди были вынуждены выбегать из машин, прятаться под машинами или за ними", – сказал Федоров.

По его словам, от обстрела никто не пострадал, но люди, которые собирались выезжать из Васильевки, испугались и вернулись назад на оккупированные территории.

Мэр Мелитополя подчеркнул, что российские военные делают все, чтобы украинцы не хотели выезжать с временно оккупированных территорий, чтобы использовать их как заложников.

Контекст:

После нападения на Украину российские оккупационные войска, в частности, захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь после боев с Вооруженными силами Украины.

16 мая Федоров рассказал, что из Мелитополя за два месяца уехало 45–50% жителей, поэтому в городе осталось около 70 тыс. человек.

Теги: Россия, Украина, автомобили, оккупация, заложники, Мелитополь, Васильевка, блокпост, обстрелы, украинцы, война России против Украины, войска, российские военные, Иван Федоров
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