"Последние дни августа обещают быть горячими". Мэр Мелитополя сообщил о нескольких взрывах

По его словам, были слышны 4 мощных взрыва в районе северного выезда из города.
"Последние дни лета обещают быть наиболее жаркими для оккупантов всего южного направления Украины", – написал Федоров.
О 4 взрывах информирует местный Telegram-канал Риа-Мелитополь. По его данным, повреждено радиолокационное оборудование армии оккупантов.
"Сила взрывов была такой мощности, что у жителей северной части города стены в домах содрогались", – говорится в сообщении.
Пропагандистское РИА Новости пишет о пяти взрывах в Мелитополе. Корреспондент агентства слышал их также к северу от центра города.
После нападения на Украину российские оккупационные войска, в частности, захватили часть территории Запорожской области. Оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь после боев с Вооруженными силами Украины.
16 мая Федоров рассказал, что из Мелитополя за два месяца уехало 45–50% жителей, поэтому в городе осталось около 70 тыс. человек.
29 августа Федоров сообщил, что после ряда ночных взрывов оккупанты вывезли из города военную больницу. "В 2.00 полностью был эвакуирован военный госпиталь рашистов, который находился вблизи нашего медгородка. Это подтверждает, что они начинают убегать из нашего временно оккупированного Мелитополя", – сказал мэр.