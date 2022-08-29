"Последние дни августа обещают быть горячими". Мэр Мелитополя сообщил о нескольких взрывах

По его словам, были слышны 4 мощных взрыва в районе северного выезда из города.

"Последние дни лета обещают быть наиболее жаркими для оккупантов всего южного направления Украины", – написал Федоров.

О 4 взрывах информирует местный Telegram-канал Риа-Мелитополь. По его данным, повреждено радиолокационное оборудование армии оккупантов.



"Сила взрывов была такой мощности, что у жителей северной части города стены в домах содрогались", – говорится в сообщении.

Пропагандистское РИА Новости пишет о пяти взрывах в Мелитополе. Корреспондент агентства слышал их также к северу от центра города.