В Украине во время войны погибли 379 детей — ОГПУ

Более 1114 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ

По информации ОГП, пропавшими без вести числятся 230. Депортированными — 7297.

Эти цифры не окончательные, говорится в сообщении, поскольку еще ведутся подсчеты пострадавших в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

"Больше детей пострадало в Донецкой области — 388, Харьковской — 202, Киевской — 116, Черниговской — 68, Николаевской — 67, Луганской — 61, Херсонской — 55, Запорожской — 46", - отметили в ОГП.

Из-за бомбардировок и обстрелов было повреждено 2328 учебных заведений. Из них 289 разрушены полностью.