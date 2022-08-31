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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Украине во время войны погибли 379 детей — ОГПУ

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Более 1114 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ
Более 1114 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ

В результате вооруженной агрессии России против Украины, которая началась 24 февраля, погибли 379 детей, более 735 получили ранения. Об этом 31 августа говорится в сообщении Офиса генерального прокурора (ОГП) в Telegram.

По информации ОГП, пропавшими без вести числятся 230. Депортированными — 7297.

Эти цифры не окончательные, говорится в сообщении, поскольку еще ведутся подсчеты пострадавших в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

"Больше детей пострадало в Донецкой области — 388, Харьковской — 202, Киевской — 116, Черниговской — 68, Николаевской — 67, Луганской — 61, Херсонской — 55, Запорожской — 46",  - отметили в ОГП.

Из-за бомбардировок и обстрелов было повреждено 2328 учебных заведений. Из них 289 разрушены полностью.

Контекст:

Полномасштабная война России против Украины продолжается с 24 февраля. 

По состоянию на 27 июня ООН подтвердила гибель 4731 человека, еще 5900 человек получили ранения. "В реальности число жертв гораздо выше, поскольку в эти данные включены лишь случаи, которые миссия смогла точно подтвердить", – говорится в сообщении. Согласно данным Национальной полиции Украины на 14 июня, за время полномасштабного вторжения России оккупанты убили более 12 тыс. мирных граждан, только в Киевской области погибли больше 1500 гражданских.

Теги: Россия, Украина, дети, война России против Украины, пострадавшие, ранение, пропавшие без вести, Офис генпрокурора, вторжение России в Украину
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