В Украине во время войны погибли 379 детей — ОГПУ

По информации ОГП, пропавшими без вести числятся 230. Депортированными — 7297.
Эти цифры не окончательные, говорится в сообщении, поскольку еще ведутся подсчеты пострадавших в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
"Больше детей пострадало в Донецкой области — 388, Харьковской — 202, Киевской — 116, Черниговской — 68, Николаевской — 67, Луганской — 61, Херсонской — 55, Запорожской — 46", - отметили в ОГП.
Из-за бомбардировок и обстрелов было повреждено 2328 учебных заведений. Из них 289 разрушены полностью.
Полномасштабная война России против Украины продолжается с 24 февраля.
По состоянию на 27 июня ООН подтвердила гибель 4731 человека, еще 5900 человек получили ранения. "В реальности число жертв гораздо выше, поскольку в эти данные включены лишь случаи, которые миссия смогла точно подтвердить", – говорится в сообщении. Согласно данным Национальной полиции Украины на 14 июня, за время полномасштабного вторжения России оккупанты убили более 12 тыс. мирных граждан, только в Киевской области погибли больше 1500 гражданских.