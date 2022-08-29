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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Украине за время вторжения РФ повреждены 2405 учебных заведений, из них 270 полностью разрушены – глава комитета Рады

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Оккупанты за полгода разрушили более 2 тыс. школ и вузов в Украине
Оккупанты за полгода разрушили более 2 тыс. школ и вузов в Украине
Фото: Запорізька обласна державна адміністрація / Facebook

С начала полномасштабного российского вторжения по состоянию на 29 августа в Украине пострадали от военных действий 2405 учебных заведений. Об этом сообщил в Telegram нардеп от "Слуги народа", председатель парламентского комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак.

Он отметил, что из них 2135 – повреждены, 270 – уничтожены.

По информации Бабака, на временно оккупированной территории Украины находится 1,3 тыс. учебных заведений.

Он также сообщил, что из-за действий оккупантов более 735 детей ранены и 379 погибли. Такие данные опубликовал сегодня утром Офис генпрокурора Украины, отметив, что эти цифры не окончательны – их еще устанавливают в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

"Не хватает слов, которые могли бы описать нашу общую боль от этих потерь. Но мы точно этого не забудем и никогда не простим. А ВСУ продолжают воспитывать рашистскую орду и уже выдали 47 100 "красных 200-х дипломов" этим необразованным нелюдям", – добавил Бабак.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Кабинет Министров Украины рекомендовал начать учебный год в школах с 1 сентября в очном режиме.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отмечал, что ситуация с безопасностью в стране разная и "на прифронтовых территориях вернуться к очному обучению невозможно, а потому там продолжится онлайн-формат, как и на оккупированных территориях". По его словам, местные власти должны проработать и очную форму обучения, и смешанную.

По данным генерального директората Еврокомиссии по миграции и внутренним делам, почти полмиллиона украинских детей из-за войны учатся в школах Европы.

Теги: образование, дети, война России против Украины, школы, вузы, погибшие, Сергей Бабак, Офис генпрокурора, школа
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