В Украине за время вторжения РФ повреждены 2405 учебных заведений, из них 270 полностью разрушены – глава комитета Рады

Оккупанты за полгода разрушили более 2 тыс. школ и вузов в Украине Фото: Запорізька обласна державна адміністрація / Facebook

Он отметил, что из них 2135 – повреждены, 270 – уничтожены.

По информации Бабака, на временно оккупированной территории Украины находится 1,3 тыс. учебных заведений.

Он также сообщил, что из-за действий оккупантов более 735 детей ранены и 379 погибли. Такие данные опубликовал сегодня утром Офис генпрокурора Украины, отметив, что эти цифры не окончательны – их еще устанавливают в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

"Не хватает слов, которые могли бы описать нашу общую боль от этих потерь. Но мы точно этого не забудем и никогда не простим. А ВСУ продолжают воспитывать рашистскую орду и уже выдали 47 100 "красных 200-х дипломов" этим необразованным нелюдям", – добавил Бабак.

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