В Украине за время вторжения РФ повреждены 2405 учебных заведений, из них 270 полностью разрушены – глава комитета Рады

Он отметил, что из них 2135 – повреждены, 270 – уничтожены.
По информации Бабака, на временно оккупированной территории Украины находится 1,3 тыс. учебных заведений.
Он также сообщил, что из-за действий оккупантов более 735 детей ранены и 379 погибли. Такие данные опубликовал сегодня утром Офис генпрокурора Украины, отметив, что эти цифры не окончательны – их еще устанавливают в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
"Не хватает слов, которые могли бы описать нашу общую боль от этих потерь. Но мы точно этого не забудем и никогда не простим. А ВСУ продолжают воспитывать рашистскую орду и уже выдали 47 100 "красных 200-х дипломов" этим необразованным нелюдям", – добавил Бабак.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Кабинет Министров Украины рекомендовал начать учебный год в школах с 1 сентября в очном режиме.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отмечал, что ситуация с безопасностью в стране разная и "на прифронтовых территориях вернуться к очному обучению невозможно, а потому там продолжится онлайн-формат, как и на оккупированных территориях". По его словам, местные власти должны проработать и очную форму обучения, и смешанную.
По данным генерального директората Еврокомиссии по миграции и внутренним делам, почти полмиллиона украинских детей из-за войны учатся в школах Европы.