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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Бабченко: Детей из мест, которые находятся близко к районам боевых действий, нужно вывозить. Надо спасать свой генофонд

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Бабченко: Не стоит ваша квартира, телевизор и ковер того, чтобы потом хоронить детей
Бабченко: Не стоит ваша квартира, телевизор и ковер того, чтобы потом хоронить детей
Фото: EPA

Военный журналист Аркадий Бабченко считает, что украинцам, проживающим вблизи зоны боевых действий, нужно увозить своих детей. Об этом он заявил в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Это было бы паскудство, если бы я за границей начал давать советы людям, которые находятся в воюющей стране. Я могу сказать совершенно точно про детей. Вот детей вывозите. Детей вывозите во всяком случае из тех мест, которые находятся близко к районам боевых действий. 20, 30, 40 километров – это не расстояние. Вывозите детей, совершенно точно. У вас, украинцы, сейчас есть уникальный шанс, которого не было ни у кого. У меня таких возможностей не было вообще. Мне два года пришлось добиваться того, чтобы хотя бы получить временный вид на жительство, судиться, судиться и судиться. Сейчас вам дается возможность выехать в любую европейскую страну, бесплатное место, где приткнуться хотя бы, хотя бы какие-то минимальные деньги, возможность работать и возможность отправить ребенка в школу. Выезжайте хотя бы ради детей. На год, на два хотя бы вывезите. Пусть ребенок походит в школу [где обучаютна другом языке", – сказал он.

Бабченко отметил, что дети очень восприимчивы к изучению языков.

"Потом – через два года, например, – вернетесь, если захотите, и у вас уже будет ребенок, у которого будет два мировоззрения в голове. Он будет и украинцем, и европейцем – человеком мира. Он будет знать, что нет границ. Он будет знать, что можно поехать в любую страну вот так – по желанию, по щелчку пальцев. У него будет язык в голове отложенный, на который он будет переключаться вот так же – по щелчку пальцев. У него будет совершенно другое мировоззрение. Он будет знать, что класть мусор в пакет и выкидывать его вот так через забор... Не надо так делать, блин. Вот не надо так делать. Что поджигать траву – тоже не надо так делать", – заявил журналист.

Он добавил, что это также вопрос безопасности.

икто не знает, когда и куда прилетит. И не стоит ваша квартира, телевизор и ковер того, чтобы потом хоронить детей. Ну вот честное слово. Как по мне, лучше на раскладушке в спортзале в Германии, чем все-таки где-то потом под обломками в Харькове. Я бы сделал так. Но это то, что касается детей. Надо спасать свой генофонд. Надо это делать. Никаких других больше советов я, естественно, со своим свиным рылом давать сейчас не могу. Это очевидно", – заявил Бабченко.

Бабченко: Когда в России вся туалетная бумага окажется у них в колбасе, а колбаса окажется у партактива, а задницу они опять будут подтирать газетой "Правда" – вот тогда они на улицы повалят с вилами. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

По данным ООН на 22 августа, из-за войны почти треть украинцев были вынуждены покинуть свои дома.

Сайт управления верховного комиссара ООН по делам беженцев информирует, что за пределы Украины с началом боевых действий выехали более 11 млн чел, из них вернулись – 4,7 млн. Из европейских стран больше всего украинцев приняла Польша – 1,3 млн, Германия – 670 тыс. и Чехия – 470 тыс.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Аркадий Бабченко, эвакуация, дети, война России против Украины
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