По данным ООН, с начала войны почти треть украинцев стали беженцами

По данным ООН, из-за войны около трети населения Украины было вынуждено покинуть свои дома.
"Сейчас люди сталкиваются с "огромным вызовом", поскольку непонятно, как долго еще будет продолжаться война и что будет зимой", – говорится в заявлении.
Сайт управления верховного комиссара информирует, что за пределы Украины с началом боевых действий выехали более 11 млн чел, из них вернулись – 4,7 млн.
Из европейских стран больше всего украинцев приняла Польша – 1,3 млн, Германия – 670 тыс. и Чехия – 470 тыс.
Более 2 млн жителей Украины пересекли границу России и Беларуси, но данными о том, сколько из них сделали это добровольно и сколько потом выехали в другие страны, ООН не располагает.
14 июня Президент Украины признал, что не вправе звать домой украинских беженцев, покинувших страну после начала полномасштабного вторжения России. "Война продолжается. Ситуация еще опасная в нескольких регионах. Я не могу просить людей возвращаться", – сказал он на пресс-конференции, организованной датской медиагруппой Berlingske. По его словам, планировать ли обратный путь сегодня – это выбор каждого из беженцев. "Но мы рассчитываем на каждого из вас, на всех украинцев, где бы вы ни были", – добавил президент.