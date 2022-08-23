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ВОЙНА В УКРАИНЕ

По данным ООН, с начала войны почти треть украинцев стали беженцами

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За пределы Украины с началом боевых действий выехали более 11 млн чел, из них вернулись 4,7 млн ООН
За пределы Украины с началом боевых действий выехали более 11 млн чел, из них вернулись 4,7 млн – ООН
Фото: ЕРА

Полномасштабное вторжение России в Украину вызвало самый масштабный миграционный кризис со времен Второй мировой войны. Об этом 22 августа заявило управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), передает DW.

По данным ООН, из-за войны около трети населения Украины было вынуждено покинуть свои дома.

"Сейчас люди сталкиваются с "огромным вызовом", поскольку непонятно, как долго еще будет продолжаться война и что будет зимой", – говорится в заявлении.

Сайт управления верховного комиссара информирует, что за пределы Украины с началом боевых действий выехали более 11 млн чел, из них вернулись – 4,7 млн.

Из европейских стран больше всего украинцев приняла Польша – 1,3 млн, Германия – 670 тыс. и Чехия – 470 тыс.

Более 2 млн жителей Украины пересекли границу России и Беларуси, но данными о том, сколько из них сделали это добровольно и сколько потом выехали в другие страны, ООН не располагает. 

Контекст:

14 июня Президент Украины признал, что не вправе звать домой украинских беженцев, покинувших страну после начала полномасштабного вторжения России. "Война продолжается. Ситуация еще опасная в нескольких регионах. Я не могу просить людей возвращаться", – сказал он на пресс-конференции, организованной датской медиагруппой Berlingske. По его словам, планировать ли обратный путь сегодня – это выбор каждого из беженцев. "Но мы рассчитываем на каждого из вас, на всех украинцев, где бы вы ни были", – добавил президент. 

Теги: Россия, Германия, Чехия, Польша, ООН, миграция, беженцы, война России против Украины
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