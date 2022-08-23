По данным ООН, с начала войны почти треть украинцев стали беженцами

За пределы Украины с началом боевых действий выехали более 11 млн чел, из них вернулись 4,7 млн – ООН Фото: ЕРА

По данным ООН, из-за войны около трети населения Украины было вынуждено покинуть свои дома.

"Сейчас люди сталкиваются с "огромным вызовом", поскольку непонятно, как долго еще будет продолжаться война и что будет зимой", – говорится в заявлении.

Сайт управления верховного комиссара информирует, что за пределы Украины с началом боевых действий выехали более 11 млн чел, из них вернулись – 4,7 млн.

Из европейских стран больше всего украинцев приняла Польша – 1,3 млн, Германия – 670 тыс. и Чехия – 470 тыс.

Более 2 млн жителей Украины пересекли границу России и Беларуси, но данными о том, сколько из них сделали это добровольно и сколько потом выехали в другие страны, ООН не располагает.