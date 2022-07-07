Европарламент разрешил беженцам не менять украинские права на документ европейского образца

Использовать старый документ, не пересдавая экзамен на вождение, можно, пока действует временная защита, говорится в сообщении.
В случае утери или кражи украинского удостоверения административные органы принимающей страны ЕС смогут выдать новые европейские права. В этом случае будет сделан запрос в украинские органы власти, действительно ли указанное лицо имеет водительские права.
Беженцам из Украины, которые работали водителями автобусов или грузовиков и хотят трудоустроиться в ЕС по той специальности, для подтверждения прав нужно будет пройти короткий курс переобучения,
Решение парламентариев должен утвердить Совет ЕС. Если это произойдет, через пять дней после публикации оно вступит в силу.
14 июня пресс-служба Главного сервисного центра МВД Украины сообщила, что украинское водительское удостоверение адаптировано к документам Европейского союза. "Если вы хотите иметь европейский документ, обменивайте свое старое удостоверение в сервисных центрах МВД. Для обмена водительского удостоверения необходимо предоставить: паспорт, копию ИНН, водительское удостоверение", – добавили в ведомстве.