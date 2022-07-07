Европарламент разрешил беженцам не менять украинские права на документ европейского образца

Использовать старый документ, не пересдавая экзамен на вождение, можно, пока действует временная защита, говорится в сообщении.

В случае утери или кражи украинского удостоверения административные органы принимающей страны ЕС смогут выдать новые европейские права. В этом случае будет сделан запрос в украинские органы власти, действительно ли указанное лицо имеет водительские права.

Беженцам из Украины, которые работали водителями автобусов или грузовиков и хотят трудоустроиться в ЕС по той специальности, для подтверждения прав нужно будет пройти короткий курс переобучения,

Решение парламентариев должен утвердить Совет ЕС. Если это произойдет, через пять дней после публикации оно вступит в силу.