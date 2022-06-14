Украинские водительские права можно обменять на документ еврообразца – МВД

Старое удостоверение можно обменять на новое в сервисных центрах МВД Фото: mvs.gov.ua

Сейчас вместо пиктограмм, например, очки, на водительском удостоверении размещены коды, которые тоже используются в европейском водительском удостоверении.

Также в водительских правах есть отметка о сдаче практического экзамена на авто с автоматической коробкой передач в виде кода "78".

"Если вы хотите иметь европейский документ, обменивайте свое старое удостоверение в сервисных центрах МВД. Для обмена водительского удостоверения необходимо предоставить: паспорт; копию ИНН; водительское удостоверение", – добавили в ведомстве.