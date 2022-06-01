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МВД Украины ввел новые вопросы для экзаменов на вождение

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В тест на вождение добавили совершенно новую главу "Панель приборов"
В тест на вождение добавили совершенно новую главу "Панель приборов"
Фото: depositphotos.com

Главный сервисный центр Министерства внутренних дел разработал более 250 новых тестовых вопросов к экзаменационным билетам для сдачи теоретического экзамена на водительские права. Об этом говорится на странице Главного сервисного центра МВД в Facebook.

Также в тест добавили совершенно новую главу "Панель приборов", понимание которой необходимо для управления современными автомобилями.

"Вопросы адаптированы к инновационным решениям европейского формата, а именно Франции, опыт которой был проанализирован для примера. Ведь здесь большое внимание уделяется повышению культуры вождения в целом, сочетанию теоретических и практических навыков управления, безопасности всех участников дорожного движения и принятию решений в критических ситуациях", – говорится в сообщении.

Экзаменационные вопросы и ответы на них можно найти на сайте Главного сервисного центар МВД. А онлайн тест можно пройти по ссылке.

https://www.facebook.com/hsc.gov.ua/posts/352364633650552

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: МВД, Украина, автомобили, водительские права
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