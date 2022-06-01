МВД Украины ввел новые вопросы для экзаменов на вождение

Также в тест добавили совершенно новую главу "Панель приборов", понимание которой необходимо для управления современными автомобилями.

"Вопросы адаптированы к инновационным решениям европейского формата, а именно Франции, опыт которой был проанализирован для примера. Ведь здесь большое внимание уделяется повышению культуры вождения в целом, сочетанию теоретических и практических навыков управления, безопасности всех участников дорожного движения и принятию решений в критических ситуациях", – говорится в сообщении.

Экзаменационные вопросы и ответы на них можно найти на сайте Главного сервисного центар МВД. А онлайн тест можно пройти по ссылке.