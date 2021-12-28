В Украине с 29 декабря появятся новые отметки в водительских удостоверениях

В удостоверении появится отметка о сдаче практического экзамена на автомобиле с АКПП Фото: depositphotos.com

"Главным кейсом стали новые отметки в водительских удостоверениях. В виде кода "78" в графе 12 документа будет указываться отметка о сдаче практического экзамена на транспортном средстве с автоматической коробкой передач. При наличии такой водители смогут управлять автомобилем только с автоматической коробкой передач, а при ее отсутствии – с любой", – сказано в сообщении.

В сервисном центре отметили, что это нововведение – очередной шаг к приведению бланка национального водительского удостоверения в соответствие с международными стандартами.