ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

В Украине с 29 декабря появятся новые отметки в водительских удостоверениях

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В удостоверении появится отметка о сдаче практического экзамена на автомобиле с АКПП
В удостоверении появится отметка о сдаче практического экзамена на автомобиле с АКПП
Фото: depositphotos.com

С 29 декабря вступают в силу нововведения в части выдачи водительских удостоверений и допуска украинских водителей к управлению транспортными средствами. Об этом 24 декабря сообщил Главный сервисный центр Министерства внутренних дел Украины.

"Главным кейсом стали новые отметки в водительских удостоверениях. В виде кода "78" в графе 12 документа будет указываться отметка о сдаче практического экзамена на транспортном средстве с автоматической коробкой передач. При наличии такой водители смогут управлять автомобилем только с автоматической коробкой передач, а при ее отсутствии – с любой", – сказано в сообщении.

В сервисном центре отметили, что это нововведение – очередной шаг к приведению бланка национального водительского удостоверения в соответствие с международными стандартами.

Теги: МВД, документы, экзамен, водительские права
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "У нее до сих пор шрам". Салтыкова рассказала, как дочь порезалась о стекло, чтобы остановить ссорившихся родителей
  "У нее до сих пор шрам". Салтыкова рассказала, как дочь порезалась о стекло, чтобы остановить ссорившихся родителей
42-летний актер "Дизель Шоу" Бережок в третий раз станем отцом
42-летний актер "Дизель Шоу" Бережок в третий раз станем отцом
  "Это было темное место. Он меня вылизывал по пояс". Полякова рассказала, во сколько лет лишилась девственности
  "Это было темное место. Он меня вылизывал по пояс". Полякова рассказала, во сколько лет лишилась девственности
Никитюк в комбинации с глубоким декольте показала, как выглядит в постели утром с фильтрами и без
Никитюк в комбинации с глубоким декольте показала, как выглядит в постели утром с фильтрами и без
  "Она начала тянуть руку: "Хочу в проект", но ее послали". Melovin заявил, что Гвоздевой отказали в участии в новом шоу из-за их скандала
  "Она начала тянуть руку: "Хочу в проект", – но ее послали". Melovin заявил, что Гвоздевой отказали в участии в новом шоу из-за их скандала
Жена Виктора Павлика показала его отца Франека
Жена Виктора Павлика показала его отца Франека
Дэвид Бекхэм рассмешил сеть своей позой на семейном рождественском снимке
Дэвид Бекхэм рассмешил сеть своей позой на семейном рождественском снимке
"Животик или мне кажется?", "Милый ангел". В сети обсуждают новую фотосессию Шоптенко в платье свободного кроя
"Животик или мне кажется?", "Милый ангел". В сети обсуждают новую фотосессию Шоптенко в платье свободного кроя
"М-м-м, секси". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук прогнулась в танце и засветила роскошную грудь в декольте
"М-м-м, секси". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук прогнулась в танце и засветила роскошную грудь в декольте
Дочь Синди Кроуфорд засветила пятую точку на отдыхе в Мексике
Дочь Синди Кроуфорд засветила пятую точку на отдыхе в Мексике
"Неузнаваемая", "Офигенно". 43-летняя Ани Лорак расставила ноги перед объективом в очень коротком платье
"Неузнаваемая", "Офигенно". 43-летняя Ани Лорак расставила ноги перед объективом в очень коротком платье
  "Вместо ибупрофена лучше запустить в себя "ибупрочлен". "Взрослые девочки" Полякова и Ефросинина обсудили секс во время месячных
  "Вместо ибупрофена лучше запустить в себя "ибупрочлен". "Взрослые девочки" Полякова и Ефросинина обсудили секс во время месячных
В сеть попали фото страстного поцелуя основателя Amazon Безоса с его подругой на яхте
В сеть попали фото страстного поцелуя основателя Amazon Безоса с его подругой на яхте
"Это потрясающе!" Голая plus size модель Эшли Грэм показала тело на последних сроках беременности
"Это потрясающе!" Голая plus size модель Эшли Грэм показала тело на последних сроках беременности
Воссоединение Лопес и Аффлека, свобода Спирс, раздвинутые ноги Мадонны. Самые обсуждаемые события зарубежного шоу-бизнеса в 2021 году
Воссоединение Лопес и Аффлека, свобода Спирс, раздвинутые ноги Мадонны. Самые обсуждаемые события зарубежного шоу-бизнеса в 2021 году
"Уговариваю на четвертого", "Девочку, девочку!" Горбунов заинтриговал сеть своей просьбой к Осадчей
"Уговариваю на четвертого", "Девочку, девочку!" Горбунов заинтриговал сеть своей просьбой к Осадчей
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Ой, я пирожок вижу", "Срам свой выставила". Волочкова показала промежность (116593)
2
Быстрый "Наполеон". Легкий рецепт популярного торта (77780)
3
"Дерзкая". Рианна засветила грудь и бедра в откровенном белье (65753)
4
"Детка-любовь". Рианна крупным планом показала пятую точку в прозрачном белье (52688)
5
"Женщина-наслаждение". 44-летняя Чехова с расставленными ногами и оголенной грудью позировала в бассейне (52510)
6
"Выше ляжку можешь показать?", "Секси". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук снялась без бюстгальтера (46378)
7
"Новейшая сила киски", "Синдром Волочкой". Maruv раздвинула голые ноги и показала промежность (42709)
8
"Попка у тебя – только целовать". 26-летняя Бех-Романчук в пикантном боди высоко подняла ногу перед объективом (33915)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS