Кабмин Украины разрешил будущим водителям дистанционно готовиться к экзамену по ПДД

"Речь идет об обеспечении права на дистанционную форму обучения по подготовке водителей с помощью единой информационной системы МВД. И о возможности получения через электронный кабинет водителя водительского удостоверения с использованием средств почтовой связи", – сказал министр Денис Монастырский.

Согласно постановлению Кабмина, аккредитованное учреждение должно проинформировать ближайший территориальный сервис МВД, что планирует вести обучение дистанционно, когда регистрирует список группы в едином государственном реестре МВД.

Дистанционное обучение по теоретической подготовке водителей будет проводиться для групп не более 10 человек.

Также водители могут заказать через электронный кабинет водителя или в приложении "Дія" удостоверение, которое им доставит национальный оператор почтовой связи "Укрпошта" или курьер.

"В условиях пандемии, вызванной острой респираторной болезнью COVID-19, это минимизирует контакты с другими людьми и поэтому является самым безопасным способом получения документов", – подчеркнули в министерстве.