Образовательный омбудсмен Украины призвал СМИ не показывать видео со школами

"Я понимаю желание телеканалов дать картинку "до начала учебного года". Но очень прошу: не показывайте учебные заведения, тем более – не указывайте их названия и местонахождение. Думаю, лишнее объяснять, почему этого не нужно делать", – написал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Кабинет Министров рекомендовал начать учебный год в школах Украины в очном режиме с 1 сентября, а в университетах (за исключением первых курсов) – с 15 августа. На прифронтовых и оккупированных территориях допускается онлайн-формат обучения.

В Офисе президента Украины отмечали, что в случае воздушной тревоги образовательный процесс планируется прерывать и, по возможности, полностью или частично продолжать его в укрытии.

Органы местного самоуправления должны до 1 сентября завершить подготовку школ и убежищ в них для обеспечения очного обучения, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Он уточнил, что во всех учебных заведениях должны быть подготовлены бомбоубежища. "Правильно обустроенные укрытия с принудительной вентиляцией, обогревом, соответствующими возможностями проводить обучение по необходимости – это те вещи, которые мы требуем от общин и руководителей областных военных администраций", – отметил премьер.