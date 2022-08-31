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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Образовательный омбудсмен Украины призвал СМИ не показывать видео со школами

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Горбачев считает, что "лишнее объяснять", почему школы показывать не следует
Горбачев считает, что "лишнее объяснять", почему школы показывать не следует
Фото: mon.gov.ua

31 августа образовательный омбудсмен Украины Сергей Горбачев обратился через Fаcebook к тележурналистам с просьбой не показывать школы и не давать их адреса.

"Я понимаю желание телеканалов дать картинку "до начала учебного года". Но очень прошу: не показывайте учебные заведения, тем более – не указывайте их названия и местонахождение. Думаю, лишнее объяснять, почему этого не нужно делать", – написал он.

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Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Кабинет Министров рекомендовал начать учебный год в школах Украины в очном режиме с 1 сентября, а в университетах (за исключением первых курсов) – с 15 августа. На прифронтовых и оккупированных территориях допускается онлайн-формат обучения.

В Офисе президента Украины отмечали, что в случае воздушной тревоги образовательный процесс планируется прерывать и, по возможности, полностью или частично продолжать его в укрытии.

Органы местного самоуправления должны до 1 сентября завершить подготовку школ и убежищ в них для обеспечения очного обучения, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Он уточнил, что во всех учебных заведениях должны быть подготовлены бомбоубежища. "Правильно обустроенные укрытия с принудительной вентиляцией, обогревом, соответствующими возможностями проводить обучение по необходимости – это те вещи, которые мы требуем от общин и руководителей областных военных администраций", – отметил премьер.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: телевидение, война, учебный год, видео, журналисты, омбудсмен, убежище, война России против Украины, школы, образовательный омбудсмен, Сергей Горбачев, школа
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