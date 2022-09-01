Осадчая – родителям из разных стран: На мгновение представьте ужас каждой украинской мамы. Не забывайте о нас, не забывайте о войне

Осадчая: Сегодня хочу, чтобы меня услышали родители в разных уголках мира Фото: kosadcha / Instagram

"Сегодня хочу, чтобы меня услышали родители в разных уголках мира. Просто представьте на секунду, что вы собираете своего ребенка в школу и кладете не сэндвич на обед, а еду на три дня, ведь бомбоубежище, где может привалить детей, могут разбирать именно столько времени", – написала она.

Осадчая перечислила и другие необходимые теперь для украинских школьников вещи – фонарик, лекарство, сменная одежда, павербанк.

"И везде вложить записки с контактами родителей. Нет, это не сбор в лагерь на неделю, это сбор в обычную украинскую школу в сентябре 2022 года, – подчеркнула ведущая. – Каждый день, когда будете собирать своих детей в школу, вспомните об украинской маме, которая сейчас собирает своему ребенку теплую одежду и не знает, где именно будут проходить уроки: в классе или бомбоубежище. Просто на мгновение представьте ужас каждой украинской мамы. Не забывайте о нас, не забывайте о войне".

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