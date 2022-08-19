Осадчая рассказала, как рожала младшего сына, а Горбунов поделился его достижениями за первый год жизни

"Наш Даниил родился немного раньше запланированного нами. Все было распланировано, но Даниил решил внести коррективы в наши планы. И вот я с Иваном на заднем сидении везу себя в роддом, ведь в городе репетиция парада, Юра на работе, и скорее доеду я, чем кто-то ко мне. Папа в смокинге и мыле приехал уже прямо в роддом. И уже через пять часов мы держали на руках еще одного Горбунова", – написала Осадчая.

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Осадчая также разместила в Instagram снимки, на которых запечатлена со своими сыновьями от мужа и коллеги Юрия Горбунова.

"Обещаем, что на парад Победы пойдем вместе совсем скоро. Радуемся каждому новому звуку и зубу и переживаем эти мгновения, как в первый раз", – написала она.

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Горбунов также посвятил пост первому дню рождения младшего сына. Ведущий признался, что их с Осадчей годовалый сын уже говорит многие слова и быстрее всех ползает на коленях по дому.

"Спасибо тебе, моя Катя, за сыновей! Я люблю тебя", написал Горбунов, – обращаясь к жене

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