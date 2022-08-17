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17 августа, 2022
 
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Горбунов обсудил кулинарные способности Осадчей и рассказал, когда она готовила в последний раз

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Горбунов и Осадчая поженились в 2017 году
Горбунов и Осадчая поженились в 2017 году
Фото: Katya Osadcha / Facebook

Украинский ведущий Юрий Горбунов 17 августа в эфире программы "Сніданок з "1+1" на "1+1" обсудил с гостьей эфира и своей кумой, украинской певицей Настей Каменских кулинарные способности своей жены и коллеги Кати Осадчей.

Отвечая на вопрос викторины, кто из них лучше готовит, Каменских заявила, что это делает Горбунов, но затем исправилась и уточнила, что на самом деле его жена.

"Катя у тебя очень вкусно готовит", – заявила Каменских.

"Да, только в последний раз она это делала три года назад. Нет, четыре", – уточнил Горбунов.

ВИДЕО
Видео: Сніданок з 1+1 / YouTube
Контекст:

Горбунов – украинский телеведущий и актер, заслуженный артист Украины. В 2017 году он женился на телеведущей Кате Осадчей, и в том же году у пары родился сын Иван. 19 августа 2021 года супруги во второй раз стали родителями. Горбунов и Осадчая назвали младшего сына Даниилом.

Для Осадчей новорожденный стал третьим ребенком – в отношениях с бизнесменом Олегом Полищуком ведущая в 2002 году родила первенца Илью. В 2021 году он окончил школу и поступил в Мэрилендский университет в США.

Теги: Юрий Горбунов, ведущий
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