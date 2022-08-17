  Горбунов обсудил кулинарные способности Осадчей и рассказал, когда она готовила в последний раз

Отвечая на вопрос викторины, кто из них лучше готовит, Каменских заявила, что это делает Горбунов, но затем исправилась и уточнила, что на самом деле его жена.

"Катя у тебя очень вкусно готовит", – заявила Каменских.

"Да, только в последний раз она это делала три года назад. Нет, четыре", – уточнил Горбунов.

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