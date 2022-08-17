  Каменских рассказала, с кем после возвращения в Украину встретилась в первую очередь

"Я очень соскучилась по Украине. Мы всегда в дороге, не всегда понимаешь, в каком ты городе, в какой стране. Я очень счастлива быть дома, – призналась Каменских. – Я поехала к своей маме. Она длительное время уже тут. Я очень соскучилась".
О том, вернулся ли в Украину ее муж, украинский продюсер Алексей Потапенко, Каменских не сказала.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
За пять дней до войны Каменских вместе с мужем, украинским рэпером Потапом выехала в Испанию.
Каменских выступала за границей с благотворительными концертами в поддержку своей страны. 22 апреля она открывала церемонию Latin American Music Awards 2022, напомнив гостям и зрителям о том, что Россия напала на Украину и совершает геноцид против украинцев.