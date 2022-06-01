"Тренд среди бариста". Горбунов показал, как подают кофе во время войны

На фото запечатлены две чашки кофе, на поверхностях которого изображены украинский и польский гербы.

"Уже тренд серед бариста!" – написал Горбунов.

Пост телеведущий сопроводил хештегами "украино-польская дружба" и "Украина победит"

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения РФ Польша приняла более 3,3 млн украинцев. Как подчеркивал президент Украины Владимир Зеленский, Польша делает все, чтобы украинские граждане чувствовали там себя не беженцами, "а как дома". Также Польша предоставляет Украине военную помощь.