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19 июня, 2022
 
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"Наша с мамой гордость". Горбунов показал сыновей – пятилетнего Ивана и 10-месячного Даниила

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В августе 2021 года Горбунов во второй раз стал отцом
В августе 2021 года Горбунов во второй раз стал отцом
Фото: gorbunovyuriy / Instagram

Украинский ведущий Юрий Горбунов 19 июня опубликовал в Instagram фото, на которых запечатлен со своими сыновьями – пятилетним Иваном и 10-месячным Даниилом.

"Мои парни! Наша с мамой гордость, сила и опора! Это так ответственно быть папой! Люблю вас! Спасибо, что вы есть. Победы и мира всем нам! С Днем отца", – подписал фото ведущий.

Контекст:

Горбунов – украинский телеведущий и актер, заслуженный артист Украины. В 2017 году он женился на телеведущей Кате Осадчей, и в том же году у пары родился сын Иван. 19 августа 2021 года супруги во второй раз стали родителями. Горбунов и Осадчая назвали младшего сына Даниилом.

Для Осадчей новорожденный стал третьим ребенком – в отношениях с бизнесменом Олегом Полищуком ведущая в 2002 году родила первенца Илью. В 2021 году он окончил школу и поступил в Мэрилендский университет в США.

Теги: дети, Юрий Горбунов, семья
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