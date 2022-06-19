"Наша с мамой гордость". Горбунов показал сыновей – пятилетнего Ивана и 10-месячного Даниила

"Мои парни! Наша с мамой гордость, сила и опора! Это так ответственно быть папой! Люблю вас! Спасибо, что вы есть. Победы и мира всем нам! С Днем отца", – подписал фото ведущий.

Контекст:

Горбунов – украинский телеведущий и актер, заслуженный артист Украины. В 2017 году он женился на телеведущей Кате Осадчей, и в том же году у пары родился сын Иван. 19 августа 2021 года супруги во второй раз стали родителями. Горбунов и Осадчая назвали младшего сына Даниилом.

Для Осадчей новорожденный стал третьим ребенком – в отношениях с бизнесменом Олегом Полищуком ведущая в 2002 году родила первенца Илью. В 2021 году он окончил школу и поступил в Мэрилендский университет в США.