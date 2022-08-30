"Мы планируем массово отключать от отопления бюджетные заведения, библиотеки, школы". Мэр Днепра рассказал, что ждать жителям зимой

Филатов: Я с первого дня войны говорил, что в такой ситуации женщинам, пожилым людям и детям лучше переехать Фото: Borys Filatov / Facebook

По его словам, мэрия готовит несколько сценариев того, как город переживет холода. И готовит меры отдельно по каждому району, в зависимости от механизма обеспечения теплом.

"Есть апокалиптический сценарий, если нанесут удары по всем нашим мощностям. Для сценария средней тяжести у нас есть схема, как мы будем переключать наши мощности. Мы тоже закупаем генераторы, обращаемся к крупным подрядчикам и промышленным предприятиям. Они снимают генераторы со своих мощностей и дают нам возможность перекинуть их на жилые массивы", – рассказал Филатов, отвечая на вопросы журналистов.

Он отметил, что город запасается разными видами альтернативного топлива, а также ищет пути, которые позволят максимально снизить нагрузку на сеть.

"В рамках подготовки к отопительному сезону мы планируем массово отключать от отопления бюджетные заведения, библиотеки, школы. Чем меньше будет нагрузка на отопительную систему, тем легче будет пережить зиму", – говорит мэр.

Филатов не скрывает: власти удобнее, чтобы люди уезжали.

"Я с первого дня войны говорил, что в такой ситуации женщинам, пожилым людям и детям лучше переехать в более безопасное место. Но при этом должны работать промышленные предприятия, создаваться продукция, работать бизнес, уплачиваться налоги. Мы не выиграем войну, если положим экономику", – сказал городской голова.