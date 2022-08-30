"Мы планируем массово отключать от отопления бюджетные заведения, библиотеки, школы". Мэр Днепра рассказал, что ждать жителям зимой

По его словам, мэрия готовит несколько сценариев того, как город переживет холода. И готовит меры отдельно по каждому району, в зависимости от механизма обеспечения теплом.
"Есть апокалиптический сценарий, если нанесут удары по всем нашим мощностям. Для сценария средней тяжести у нас есть схема, как мы будем переключать наши мощности. Мы тоже закупаем генераторы, обращаемся к крупным подрядчикам и промышленным предприятиям. Они снимают генераторы со своих мощностей и дают нам возможность перекинуть их на жилые массивы", – рассказал Филатов, отвечая на вопросы журналистов.
Он отметил, что город запасается разными видами альтернативного топлива, а также ищет пути, которые позволят максимально снизить нагрузку на сеть.
"В рамках подготовки к отопительному сезону мы планируем массово отключать от отопления бюджетные заведения, библиотеки, школы. Чем меньше будет нагрузка на отопительную систему, тем легче будет пережить зиму", – говорит мэр.
Филатов не скрывает: власти удобнее, чтобы люди уезжали.
"Я с первого дня войны говорил, что в такой ситуации женщинам, пожилым людям и детям лучше переехать в более безопасное место. Но при этом должны работать промышленные предприятия, создаваться продукция, работать бизнес, уплачиваться налоги. Мы не выиграем войну, если положим экономику", – сказал городской голова.
7 июня в Украине создали штаб по подготовке к отопительному сезону во время военного положения, сообщала пресс-служба правительства. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что из-за войны и постоянных российских обстрелов инфраструктуры убытки энергетической системы уже "достигли десятков миллиардов гривен".
Президент Владимир Зеленский говорил, что из-за агрессии России это будет "самая сложная зима за все годы независимости".
Кабмин поручил "Нафтогазу" накопить к началу отопительного сезона минимум 19 млрд м³ газа. В Минрегионе сообщали о планах Украины накопить к осенне-зимнему периоду 2,5 млн тонн угля.
Глава "Нафтогазу України" Юрий Витренко 29 августа заявил, что украинцам в этом году предстоит, "вероятно, самая холодная зима за последние десятилетия". По его словам, температура в домах с исправным отоплением будет на четыре градуса ниже нормы.