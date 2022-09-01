ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

506 тыс. украинских детей пошли в школы в странах Евросоюза – Еврокомиссия

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В школы в странах ЕС пошло 506 тыс. украинских детей
В школы в странах ЕС пошло 506 тыс. украинских детей
Фото: EPA

Более 506 тыс. украинских детей были интегрированы в школьные системы стран Европейского союза. Об этом 1 сентября сообщила пресс-служба Европейской комиссии в Telegram.

"В связи с варварским вторжением России в Украину этот год отличается тем, что сотни тысяч детей вынуждены были скрыться из страны", – говорится в сообщении. 

В целом с начала полномасштабного вторжения границу Европейского союза со стороны Украины и Молдовы пересекли более 8,6 млн человек, но уже почти 6 млн вернулись домой, отметили в пресс-службе. 

Кроме того, более 4 млн украинцев получили в странах ЕС временную защиту, а более 25 тыс. – приют.

В Украине на очное обучение в школы пошло 1 млн 872 тыс. детей, еще более 850 тыс. будут учится дистанционно.

Контекст:

Министр образования и науки Сергей Шкарлет говорил, что из-за ситуации с безопасностью 5700 школ в Украине подтвердили обучение исключительно в онлайн-формате, 3000 школ – точно будут работать в формате офлайн, еще 4000 школ будут иметь смешанную форму обучения. Он подчеркнул, что школы в регионах, где проводятся активные боевые действия, будут работать исключительно в онлайн-формате.

Вследствие российской агрессии в Украине оккупанты обстреляли 2405 школ, из них 270 полностью уничтожены, сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Теги: Украина, Еврокомиссия, украинцы, школы, Евросоюз, границы
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Из тоненького стебелька – в цветок", "Боже, такая хорошенькая". Дорофеева показала, как выглядела в школьные годы
"Из тоненького стебелька – в цветок", "Боже, такая хорошенькая". Дорофеева показала, как выглядела в школьные годы
"Так чертовски жарко", "Не постарела ни на день". 57-летняя Херли в бикини показала, как красит губы. Видео
"Так чертовски жарко", "Не постарела ни на день". 57-летняя Херли в бикини показала, как красит губы. Видео
"Счастье – это быть мужчиной красивой женщины". Ющенко рассказал о характере своей жены
"Счастье – это быть мужчиной красивой женщины". Ющенко рассказал о характере своей жены
Фронтмен Red Hot Chili Peppers в Майами вышел на сцену с украинским флагом. Фото
Фронтмен Red Hot Chili Peppers в Майами вышел на сцену с украинским флагом. Фото
"Дождитесь меня. Обещаете?" Jerry Heil в сине-желтом наряде снялась на фоне Беркли, студенткой которого стала
"Дождитесь меня. Обещаете?" Jerry Heil в сине-желтом наряде снялась на фоне Беркли, студенткой которого стала
"Такая настоящая", "Красота". Каменских снялась в ультрамини. Фото
"Такая настоящая", "Красота". Каменских снялась в ультрамини. Фото
Дирижера Оксану Лынив хотят лишить звания почетного амбассадора Львова за сотрудничество с музыкантами из РФ
Дирижера Оксану Лынив хотят лишить звания почетного амбассадора Львова за сотрудничество с музыкантами из РФ
Постройневшая Тина Кароль снялась в прозрачном мини-платье с глубоким декольте. Видео
Постройневшая Тина Кароль снялась в прозрачном мини-платье с глубоким декольте. Видео
46-летний Антон Фридлянд стал отцом
46-летний Антон Фридлянд стал отцом
Что делать тем, кто хочет вернуться в Украину, но боится. Советы психолога
Что делать тем, кто хочет вернуться в Украину, но боится. Советы психолога
Dzidzio показал фото с матерью после разлуки
Dzidzio показал фото с матерью после разлуки
"Ноги, как лапы у птеродактиля", "Смотреть такое неприятно". Волочкова возмутила сеть своим новым роликом
"Ноги, как лапы у птеродактиля", "Смотреть такое неприятно". Волочкова возмутила сеть своим новым роликом
"Какое оно гадкое". Гордон показал, как россиянка напала на украинок за границей
"Какое оно гадкое". Гордон показал, как россиянка напала на украинок за границей
Фронтмен Kozak System Леньо: Поздно объяснять гламурной телке, которая выставляет фото из Египта на пляже, что можно это делать деликатнее
Фронтмен Kozak System Леньо: Поздно объяснять гламурной телке, которая выставляет фото из Египта на пляже, что можно это делать деликатнее
"От ногтей меня физически тошнит", "О боже, нет!" 19-летняя дочь Мосс показала свой педикюр
"От ногтей меня физически тошнит", "О боже, нет!" 19-летняя дочь Мосс показала свой педикюр
"Юбка уже коротковата", "Какая хрупкая". 29-летняя Соловий примерила школьную форму. Фото
"Юбка уже коротковата", "Какая хрупкая". 29-летняя Соловий примерила школьную форму. Фото
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Казахи гоняют русских фашистов". Гордон опубликовал видео россиянки, пожаловавшейся на "недружелюбие" казахов (99680)
2
"Я отправила скрины и сказала: "Вот это все будет в полиции". Экс-жена Узелкова заявила, что муж угрожал и запугивал ее (47894)
3
"Что за красота!" 47-летняя Лонгория вышла в свет без бюстгальтера (30963)
4
"Кива в главной роли?" Гордон показал новую версию "Собачьего сердца" с Шариковым-путинистом (29364)
5
"Пани Ле сияет красотой", "Красивая – нет слов". Никитюк восхитила сеть своими новыми атмосферными фото (25310)
6
"Такого красивого мужика прятала!", "Молодец, что вышел из тени". Цибульская перестала скрывать своего мужа. Видео (23139)
7
"Какое оно гадкое". Гордон показал, как россиянка напала на украинок за границей (23012)
8
Тина Кароль покинула Украину. Названа страна, в которую уехала певица (19096)
 
 
 
 