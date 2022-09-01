506 тыс. украинских детей пошли в школы в странах Евросоюза – Еврокомиссия

"В связи с варварским вторжением России в Украину этот год отличается тем, что сотни тысяч детей вынуждены были скрыться из страны", – говорится в сообщении.
В целом с начала полномасштабного вторжения границу Европейского союза со стороны Украины и Молдовы пересекли более 8,6 млн человек, но уже почти 6 млн вернулись домой, отметили в пресс-службе.
Кроме того, более 4 млн украинцев получили в странах ЕС временную защиту, а более 25 тыс. – приют.
В Украине на очное обучение в школы пошло 1 млн 872 тыс. детей, еще более 850 тыс. будут учится дистанционно.
Министр образования и науки Сергей Шкарлет говорил, что из-за ситуации с безопасностью 5700 школ в Украине подтвердили обучение исключительно в онлайн-формате, 3000 школ – точно будут работать в формате офлайн, еще 4000 школ будут иметь смешанную форму обучения. Он подчеркнул, что школы в регионах, где проводятся активные боевые действия, будут работать исключительно в онлайн-формате.
Вследствие российской агрессии в Украине оккупанты обстреляли 2405 школ, из них 270 полностью уничтожены, сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.