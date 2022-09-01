506 тыс. украинских детей пошли в школы в странах Евросоюза – Еврокомиссия

"В связи с варварским вторжением России в Украину этот год отличается тем, что сотни тысяч детей вынуждены были скрыться из страны", – говорится в сообщении.

В целом с начала полномасштабного вторжения границу Европейского союза со стороны Украины и Молдовы пересекли более 8,6 млн человек, но уже почти 6 млн вернулись домой, отметили в пресс-службе.

Кроме того, более 4 млн украинцев получили в странах ЕС временную защиту, а более 25 тыс. – приют.

В Украине на очное обучение в школы пошло 1 млн 872 тыс. детей, еще более 850 тыс. будут учится дистанционно.