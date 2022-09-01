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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский посетил отстроенную после боевых действий школу в Ирпене

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Президент поздравил с 1 сентября учеников Ирпенской школы
Президент поздравил с 1 сентября учеников Ирпенской школы
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 1 сентября посетил школу в Ирпене, которую отремонтировали после оккупации населенного пункта в марте. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

"Школа – это второй дом. Очень приятно видеть столько солнечных, ярких, светлых деток. Вы нас всех сегодня заряжаете. Хорошо вам учиться, вдохновения и всего наилучшего", – пожелал школьникам президент.

Президент также осмотрел подвальное помещение школы, оборудованное для укрытия учащихся во время воздушных тревог.

В эту школу во время оккупации прилетело около 20 боеприпасов разного калибра, сообщил в Telegram министр образования Сергей Шкарлет, добавив, что около 50% здания было уничтожено. После ремонта там будут обучаться 1300 детей.

Контекст:

С нового учебного года в стране будут работать 11 343 садика, из которых 5208 – в очном формате и 1067 – в смешанном. Учебный процесс начался в 12 906 школах, 3539 из них будут проводить занятия офлайн, 3870 – в смешанном формате, сообщили в пресс-службе ОП.

Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба проинформировал, что после полномасштабного вторжения России в Украину в Киевской области пострадало 215 учебных заведений, 12 были разрушены полностью. С 1 сентября в регионе в очном и смешанном формате будут работать 412 детских садов и 548 школ. 82% школ оборудованы укрытиями, отметили в пресс-службе ОП.

Вследствие российской агрессии в Украине оккупанты обстреляли 2405 школ, из них 270 полностью уничтожены, сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Теги: Украина, образование, оккупация, вторжение, Ирпень, Владимир Зеленский, Анна Маляр, школьники, война России против Украины, школы, Сергей Шкарлет, Алексей Кулеба
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