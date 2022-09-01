Зеленский посетил отстроенную после боевых действий школу в Ирпене

"Школа – это второй дом. Очень приятно видеть столько солнечных, ярких, светлых деток. Вы нас всех сегодня заряжаете. Хорошо вам учиться, вдохновения и всего наилучшего", – пожелал школьникам президент.

Президент также осмотрел подвальное помещение школы, оборудованное для укрытия учащихся во время воздушных тревог.

В эту школу во время оккупации прилетело около 20 боеприпасов разного калибра, сообщил в Telegram министр образования Сергей Шкарлет, добавив, что около 50% здания было уничтожено. После ремонта там будут обучаться 1300 детей.

фотогалерея ( 1 из 10)

Фото: president.gov.ua Фото: president.gov.ua Фото: president.gov.ua Фото: president.gov.ua Фото: president.gov.ua Фото: president.gov.ua Фото: president.gov.ua Фото: president.gov.ua Фото: president.gov.ua Фото: president.gov.ua