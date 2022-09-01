Зеленский посетил отстроенную после боевых действий школу в Ирпене

"Школа – это второй дом. Очень приятно видеть столько солнечных, ярких, светлых деток. Вы нас всех сегодня заряжаете. Хорошо вам учиться, вдохновения и всего наилучшего", – пожелал школьникам президент.
Президент также осмотрел подвальное помещение школы, оборудованное для укрытия учащихся во время воздушных тревог.
В эту школу во время оккупации прилетело около 20 боеприпасов разного калибра, сообщил в Telegram министр образования Сергей Шкарлет, добавив, что около 50% здания было уничтожено. После ремонта там будут обучаться 1300 детей.
С нового учебного года в стране будут работать 11 343 садика, из которых 5208 – в очном формате и 1067 – в смешанном. Учебный процесс начался в 12 906 школах, 3539 из них будут проводить занятия офлайн, 3870 – в смешанном формате, сообщили в пресс-службе ОП.
Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба проинформировал, что после полномасштабного вторжения России в Украину в Киевской области пострадало 215 учебных заведений, 12 были разрушены полностью. С 1 сентября в регионе в очном и смешанном формате будут работать 412 детских садов и 548 школ. 82% школ оборудованы укрытиями, отметили в пресс-службе ОП.
Вследствие российской агрессии в Украине оккупанты обстреляли 2405 школ, из них 270 полностью уничтожены, сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.