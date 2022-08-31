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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Учителя на оккупированных территориях, которые начнут обучение по программам РФ, попадают под статью о коллаборантах – Бабак

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Большинство учителей отказываются сотрудничать с оккупантами Бабак
Большинство учителей отказываются сотрудничать с оккупантами – Бабак
Фото: ЕРА

Все школы, которые находятся на временно оккупированных территориях Украины, 1 сентября должны начать работу онлайн. Об этом на брифинге, который транслировал медиацентр "Украина – Укринформ", рассказал председатель комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций, депутат от "Слуги народа" Сергей Бабак.

В захваченных областях на сегодня остались 1300 школ. По его словам, преподавателям там продолжают выплачивать две трети от суммы заработной платы.

По данным Бабака, большинство учителей отказываются сотрудничать с оккупантами и "тихо и тайком" продолжают работать с украинскими школьниками. Тех из преподавателей, кто начнет учебный год в школах по российским программам, закон будет определять как предателей, заявил он.

"Учителя, которые будут начинать обучение по российским программам, по нашему законодательству приравниваются к коллаборантам и попадают под действие Уголовного кодекса со всеми негативными последствиями", – сказал нардеп.

Он отметил, что детей это не касается, поскольку "они могут в своем возрасте просто не понимать, что происходит". Родители тоже могут быть запуганы, допускает Бабак.

"Но после освобождения мы будем работать и с этими детьми, и с родителями, чтобы вернуть их морально и психологически в Украину", – добавил глава комитета.

Контекст:

9 августа на сайте парламента Украины был обнародован законопроект №7646 о видах деятельности, которую можно осуществлять на временно оккупированных территориях. К ним,  в частности, относятся работы в сфере образования, если при этом не будет осуществляться пропаганда, которая способствует осуществлению вооруженной агрессии против Украины. 

Украинских медиков, которые работают на оккупированных Россией территориях, также не будут считать коллаборантами. Об этом 18 августа заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Теги: Верховная Рада, оккупация, уголовный кодекс, война России против Украины, школы, Сергей Бабак, коллаборационизм
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