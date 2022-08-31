Учителя на оккупированных территориях, которые начнут обучение по программам РФ, попадают под статью о коллаборантах – Бабак

В захваченных областях на сегодня остались 1300 школ. По его словам, преподавателям там продолжают выплачивать две трети от суммы заработной платы.

По данным Бабака, большинство учителей отказываются сотрудничать с оккупантами и "тихо и тайком" продолжают работать с украинскими школьниками. Тех из преподавателей, кто начнет учебный год в школах по российским программам, закон будет определять как предателей, заявил он.

"Учителя, которые будут начинать обучение по российским программам, по нашему законодательству приравниваются к коллаборантам и попадают под действие Уголовного кодекса со всеми негативными последствиями", – сказал нардеп.

Он отметил, что детей это не касается, поскольку "они могут в своем возрасте просто не понимать, что происходит". Родители тоже могут быть запуганы, допускает Бабак.

"Но после освобождения мы будем работать и с этими детьми, и с родителями, чтобы вернуть их морально и психологически в Украину", – добавил глава комитета.